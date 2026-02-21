Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган». Лучшее видео из зоны СВО

Айшат Татаева
ВС РФ ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника.

РСЗО «Ураган» поражает бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

