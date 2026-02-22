Дроны боевиков ВСУ атаковали нефтебазу в южной части Луганска

В южной части Луганска два беспилотника боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию нефтебазы. Об этом 22 февраля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города», — написал он в своем телеграм-канале.

В результате удара пострадал один человек — охранник предприятия. Также поврежден резервуар с топливом, началось возгорание. Ведутся работы по ликвидации пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате удара FPV-дрона боевиков ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, беспилотник атаковал автомобиль возле села Головчино. Находившиеся в машине мужчина и женщина получили осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода.

Гладков также сообщил, что массированным ударам со стороны ВСУ подверглись Шебекинский, Корочанский, Волоконовский и Белгородский округа. В ряде сел, а также в городе Грайворон зафиксированы повреждения автомобилей, многоквартирных и частных домов, коммерческих объектов и надворных построек.

