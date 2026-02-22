Дроны боевиков ВСУ атаковали нефтебазу в южной части Луганска

Поврежден резервуар с топливом, началось возгорание.
Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В южной части Луганска два беспилотника боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали территорию нефтебазы. Об этом 22 февраля сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«БПЛА ударили по территории нефтебазы в южной части города», — написал он в своем телеграм-канале.
В результате удара пострадал один человек — охранник предприятия. Также поврежден резервуар с топливом, началось возгорание. Ведутся работы по ликвидации пожара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что два мирных жителя пострадали в результате удара FPV-дрона боевиков ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы области, беспилотник атаковал автомобиль возле села Головчино. Находившиеся в машине мужчина и женщина получили осколочные ранения. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в городскую больницу № 2 Белгорода.
Гладков также сообщил, что массированным ударам со стороны ВСУ подверглись Шебекинский, Корочанский, Волоконовский и Белгородский округа. В ряде сел, а также в городе Грайворон зафиксированы повреждения автомобилей, многоквартирных и частных домов, коммерческих объектов и надворных построек.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 22 февр
- Силы ПВО РФ сбили 86 украинских беспилотников за ночь
- 21 февр
- Два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- 21 февр
- В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ
- 21 февр
- ВСУ второй раз за сутки обстреляли школу в Запорожской области
- 21 февр
- В Удмуртии в результате атаки ВСУ пострадали 11 человек
- 21 февр
- Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских беспилотников над регионами России
- 21 февр
- ВСУ нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области
- 21 февр
- В Белгородской области два человека погибли при атаке украинских дронов
- 20 февр
- В Краснодаре из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек
- 20 февр
- Силы ПВО уничтожили 149 украинских дронов над регионами России за ночь
43%
Нашли ошибку?