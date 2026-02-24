Стал известен общий ущерб по делу о теракте в «Крокусе»

Общий ущерб по делу о теракте в Крокусе составляет шесть миллиардов рублей

Сумма общего ущерба по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье составила около шести миллиардов рублей. Об этом сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар в беседе с 5-tv.ru.

Известно, что ранее прокурор запросил пожизненные сроки для четырех исполнителей теракта, фигурирующих в деле. Далерджон Мирзоев*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* полностью признали свою вину в содеянном. Другой фигурант, Рачабализода Муродали*, признал вину частично.

Подобную меру, а также штрафы в размере от 1,2 миллиона до 2,7 миллиона рублей запросили еще для 11 фигурантов. Для одного фигуранта прокуратура затребовала 22 года и десять месяцев заключения, для троих — 19 лет и 11 месяцев лишения свободы. Кроме того, обвинение попросило лишить фигурантов приобретенного гражданства Российской Федерации.

Теракт в «Крокус Сити Холл»

Трагедия произошла 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям. Затем террористы подожгли здание и скрылись.

Жертвами стали 149 человек, еще около 600 получили травмы различной степени тяжести, один человек пропал без вести. Поймать преступников удалось менее чем через 12 часов.

По данным следствия, после совершения теракта исполнители планировали пересечь границу России и Украины, направиться в Киев и получить обещанное вознаграждение.

Дело о теракте суд начал рассматривать по существу в августе 2025 года. Адвокат Людмила Айвар 25 декабря 2025 года рассказала, что Второй Западный окружной военный суд продлил арест всем обвиняемым по этому делу до 7 апреля 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что прокуратура потребовала конфисковать квартиру фигуранта дела о теракте в «Крокусе».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признаны террористами и экстремистами в РФ.