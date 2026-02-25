Около 200 человек ищут пропавшую школьницу в Смоленской области

Сотни людей в Смоленске ищут пропавшую школьницу. Спасателям и полицейским помогают волонтеры.

Девятилетняя девочка вышла гулять с той-терьером накануне и до сих пор не вернулась. По словам соседей, ребенка могли увезти неизвестные. Но эта версия пока не подтверждена.

Тем не менее водителей, которые проезжали в этом районе, просят пересмотреть записи регистраторов.

Ранее спасатель оценил шансы найти пропавших Усольцевых живыми. Об этом сообщал 5-tv.ru. Эксперт отметил, что в условиях тайги за сутки можно преодолеть не более десяти километров, а длительное выживание без подготовки и запасов крайне затруднительно.

