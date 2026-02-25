В пропаже 9-летней девочки в Смоленске соседи подозревают неизвестного мужчину

Девятилетняя девочка пропала утром 24 февраля в Смоленске. Около восьми утра девочка вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы выгулять собаку. Спустя примерно час мать обнаружила во дворе только питомца — ребенок домой не вернулся. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным. Подробнее о деталях инцидента в материале 5-tv.ru.

Ход поисков

Поиски продолжаются в круглосуточном режиме. В операции задействованы сотрудники Следственного комитета, полиции, МЧС, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Сальвар» и местные жители.

Проверяются дворы, подвалы, чердаки, прилегающие территории и возможные маршруты передвижения ребенка.

По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится под контролем надзорных органов.

Приметы девочки

Рост пропавшего ребенка около 130 сантиметров, телосложение худощавое, волосы русые, глаза голубые.

В день исчезновения на ней была темная куртка с цветными пятнами и ярко-голубые лыжные штаны.

Какие версии рассматриваются

Следствие отрабатывает различные версии, включая возможный несчастный случай и криминальную составляющую.

В социальных сетях распространяется информация о том, что девочку якобы могли увезти на автомобиле, а также о замеченном ранее подозрительном мужчине. Однако официального подтверждения этим сведениям пока нет. Следователи уже исключили возможность похищения ее отцом.

По данным правоохранительных органов, семья девочки характеризуется как благополучная. Ранее она из дома не уходила.

Поиски продолжаются.

