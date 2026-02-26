Оставила телефон: что нашли в переписках пропавшей 9-летней девочки в Смоленске

В телефоне пропавшей в Смоленске девочки не нашли ничего подозрительного

В мобильном устройстве девятилетней девочки, которая бесследно исчезла в Смоленске, не выявлено никаких подозрительных контактов или переписок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в региональных силовых структурах.

Специалисты тщательно проанализировали содержимое смартфона, оставленного ребенком дома. Однако не нашли там информации, указывающей на возможные угрозы или планирование побега.

Представитель ведомства подчеркнул, что других электронных гаджетов у несовершеннолетней в личном пользовании не имелось.

Ситуация осложняется тем, что девочка пропала утром 24 февраля, когда отправилась на обычную прогулку со своей собакой породы той-терьер. По информации Следственного комитета региона, около восьми утра по московскому времени она вышла из дома, но обратно не вернулась.

Тревогу забили после того, как мать через час обнаружила на улице только собаку. Оперативные службы развернули поисковую операцию внушительных масштабов, к которой привлечены полиция и волонтеры.

На данный момент по факту инцидента возбуждено уголовное дело, а сотрудники прокуратуры занимаются проверкой условий жизни семьи.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что ранее школьница никогда не уходила из дома самовольно и не имела конфликтов с родителями. В день исчезновения она поступила непривычно, оставив средство связи в комнате перед выходом на улицу.

Поисковые отряды продолжают прочесывать местность в надежде найти свидетелей или следы пребывания ребенка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.