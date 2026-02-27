Снежный паралич: Петербург накрыла сильная метель

На дорогах пробки и аварии, в аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

С последствиями мощного снегопада в эти минуты борются в Петербурге. Метель шла всю ночь. Город практически парализован. На дорогах из-за многочисленных аварий — пробки. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

Но в ближайшие часы ситуация не улучшится, осадки не прекратятся до позднего вечера. Как Северная столица справляется с ударом стихии, расскажет корреспондент «Известий» Егор Еперев, он работает на месте.

После многочасового снегопада пешеходы лавируют между лужами и прячутся от брызг проезжающих машин.

Даже в автобус попасть трудно — приходится буквально перепрыгивать через сугробы.

Автомобилисты сначала «вырубали» машины из-под ледяной корки. А потом поехали месить снежную кашу на дорогах.

«Машина только что застряла. Я не смогла проехать, потому что вот этот вал блокирует проезд. У меня машина днищем скребет, возможно, повреждения могут быть», — делится автомобилистка.

А в начале снежная буря обрушилась на город с такой силой, что оказалась бессильна даже спецтехника — видимость была нулевая. Только что очищенные до асфальта дороги почти моментально утонули в снегу. Город встал в девятибалльных пробках. Со снегопадом справлялся всеми силами Пулково, но часть рейсов все же задержали. А один самолет по прилете съехал с полосы.

Впрочем, похоже на то, что больше таких метелей можно не ждать. Даже природа намекает, что пришла весна. Вот такое явление, похожее на грозу, заметили под Петербургом. Природе вторит самый знаменитый ведущий прогноза погоды на петербургском телевидении.

«Зима недаром злится, прошла ее пора, весна в окно стучится и гонит со двора!» — отметил главный синоптик телеканала «78» Юрий Дормидонтов.

По прогнозу, в ближайшие десять дней обещают плюсовую температуру, из чего можно сделать вывод, что зима хоть и очень яростно, но неумолимо попрощалась с Петербургом. А значит, можно встречать весну.

