«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
Часть персонала из РФ продолжает работать на АЭС «Бушер».
Руководство госкомпании «Росатом» непрерывно контролирует обстановку в Иране после начала военной операции США и Израиля. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев.
Из страны уже вывезены все дети сотрудников и те, кто сам выразил желание уехать — всего 94 человека. Лихачев отметил, что работники, задействованные на площадке сооружения АЭС «Бушер» и в поселке проживания, находятся в безопасности. Кроме того, небольшая группа сотрудников сконцентрирована на территории российского посольства в столице Исламской республики.
Компетентные ведомства ведут постоянный мониторинг рисков. В случае ухудшения ситуации будут приняты соответствующие меры — «Росатом» находится в тесном контакте с МИД России и посольством страны в Иране.
Лихачев также отметил, что объекты атомной энергетики недопустимо рассматривать в качестве военных целей, будь то «Бушер» или Запорожская АЭС.
В Иране продолжается эскалация, вызванная совместной американо-израильской атакой утром 28 февраля.
