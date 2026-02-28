«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Часть персонала из РФ продолжает работать на АЭС «Бушер».

Что с российскими работниками АЭС в Иране

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Руководство госкомпании «Росатом» непрерывно контролирует обстановку в Иране после начала военной операции США и Израиля. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев.

Из страны уже вывезены все дети сотрудников и те, кто сам выразил желание уехать — всего 94 человека. Лихачев отметил, что работники, задействованные на площадке сооружения АЭС «Бушер» и в поселке проживания, находятся в безопасности. Кроме того, небольшая группа сотрудников сконцентрирована на территории российского посольства в столице Исламской республики.

Компетентные ведомства ведут постоянный мониторинг рисков. В случае ухудшения ситуации будут приняты соответствующие меры — «Росатом» находится в тесном контакте с МИД России и посольством страны в Иране.

Лихачев также отметил, что объекты атомной энергетики недопустимо рассматривать в качестве военных целей, будь то «Бушер» или Запорожская АЭС.

В Иране продолжается эскалация, вызванная совместной американо-израильской атакой утром 28 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
28 февр
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
28 февр
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
28 февр
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
28 февр
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
28 февр
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
28 февр
Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
28 февр
США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
28 февр
Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
28 февр
В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
28 февр
«Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

17:13
Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
17:08
TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
17:02
КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
17:02
Работу аэропортов Дубая приостановили на неопределенный срок
16:55
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
16:54
«Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля

Сейчас читают

Что делать находящимся на Ближнем Востоке россиянам: номера посольств, отмена рейсов, правила безопасности
Израиль нанес превентивный удар по Ирану и закрыл небо: что известно
Суд признал экстремистской версию песни «Сигма бой» с антироссийским текстом
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео