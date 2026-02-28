«Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей

Руководство госкомпании «Росатом» непрерывно контролирует обстановку в Иране после начала военной операции США и Израиля. Об этом заявил глава корпорации Алексей Лихачев.

Из страны уже вывезены все дети сотрудников и те, кто сам выразил желание уехать — всего 94 человека. Лихачев отметил, что работники, задействованные на площадке сооружения АЭС «Бушер» и в поселке проживания, находятся в безопасности. Кроме того, небольшая группа сотрудников сконцентрирована на территории российского посольства в столице Исламской республики.

Компетентные ведомства ведут постоянный мониторинг рисков. В случае ухудшения ситуации будут приняты соответствующие меры — «Росатом» находится в тесном контакте с МИД России и посольством страны в Иране.

Лихачев также отметил, что объекты атомной энергетики недопустимо рассматривать в качестве военных целей, будь то «Бушер» или Запорожская АЭС.

В Иране продолжается эскалация, вызванная совместной американо-израильской атакой утром 28 февраля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.