TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Совместные удары с США нацелены на государственные и военные объекты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Израильские военные готовятся к затяжному конфликту с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI) со ссылкой на информированный источник.

«Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном», — заявил собеседник издания.

По его данным, удары, нанесенные ЦАХАЛ совместно с американскими силами, были направлены против государственных и военных объектов Ирана.

Ситуация резко обострилась утром 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе по Ирану, позднее ЦАХАЛ начал операцию «Щит Иегуды», которая, как заявляется, готовилась с США последние четыре месяца.

В ответ Иран нанес массированные ракетные удары, закрыл воздушное пространство и атаковал объекты в регионе, включая базы США.

МИД РФ осудил действия Израиля и США, назвав их безрассудной вооруженной агрессией. Европа призвала авиакомпании не летать над регионом, а российские перевозчики уже меняют маршруты.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Росавиация дала инструкцию авиакомпаниям, отправляющим рейсы на Ближний Восток.

