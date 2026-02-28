TOI: Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном
Совместные удары с США нацелены на государственные и военные объекты.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Израильские военные готовятся к затяжному конфликту с Ираном. Об этом сообщает The Times of Israel (TOI) со ссылкой на информированный источник.
«Израиль готовится к многодневному конфликту с Ираном», — заявил собеседник издания.
По его данным, удары, нанесенные ЦАХАЛ совместно с американскими силами, были направлены против государственных и военных объектов Ирана.
Ситуация резко обострилась утром 28 февраля. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о превентивном ударе по Ирану, позднее ЦАХАЛ начал операцию «Щит Иегуды», которая, как заявляется, готовилась с США последние четыре месяца.
В ответ Иран нанес массированные ракетные удары, закрыл воздушное пространство и атаковал объекты в регионе, включая базы США.
МИД РФ осудил действия Израиля и США, назвав их безрассудной вооруженной агрессией. Европа призвала авиакомпании не летать над регионом, а российские перевозчики уже меняют маршруты.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Росавиация дала инструкцию авиакомпаниям, отправляющим рейсы на Ближний Восток.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 28 февр
- Движение танкеров через Ормузский пролив приостановлено
- 28 февр
- КСИР объявил о проведении масштабной операции против США и Израиля
- 28 февр
- Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с членами Совбеза
- 28 февр
- «Трамп изменил лозунг»: глава МИД Ирана об ударах США и Израиля
- 28 февр
- Глава МИД Омана призвал США не втягиваться в войну с Ираном
- 28 февр
- США атаковали Иран десятками ракет Tomahawk
- 28 февр
- «Росатом» вывез из Ирана 94 сотрудников и их детей
- 28 февр
- Укрепит многополярный мир: экс-советник генсека ООН о последствиях атаки на Иран
- 28 февр
- В НАТО прокомментировали обострение конфликта на Ближнем Востоке
- 28 февр
- «Четыре часа в небе»: Блогер Маш Милаш не долетела до Дубая и вернулась в Москву
Читайте также
43%
Нашли ошибку?