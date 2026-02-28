Rеutеrs: КСИР отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив
Движение танкеров в стратегической артерии уже фактически остановлено.
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
Корпус стражей исламской революции (КСИР) отдал приказ полностью перекрыть Ормузский пролив. Об этом 28 февраля сообщают сообщает агентрство Reuters.
Новость дополняется.
