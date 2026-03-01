В Израиле подтверждена гибель первого человека в результате ракетных атак Ирана

|
Евгения Алешина
Также ивестно о десятках пострадавших.

Есть ли погибшие в Израиле в результате ракетных атак Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Ronen Zvulun; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В Израиле подтвердили первую гибель человека в результате ракетных атак Ирана. Об этом сообщил местный 12-й канал.

«Женщина, получившая критические ранения в результате прямого попадания в Тель-Авиве, скончалась», — сообщает телеканал.

Иран несколько раз атаковал ракетами Израиль. Местная служба скорой помощи заявляет о 20 пострадавших.

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Ранее 5-tv.ru писал, что при атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб.

