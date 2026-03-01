При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб
Нанесен ущерб одному из терминалов.
Фото, видео: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По меньшей мере один человек погиб и семеро пострадали в результате инцидента в воздушной гавани Абу-Даби, сообщает оператор аэропортов эмирата.
«Управление аэропортов Абу-Даби подтвердило инцидент в международном аэропорту Зейд, который привел к гибели одного гражданина страны Азии и ранению семерых человек», — говорится в заявлении.
Также известно, что нанесен ущерб одному из терминалов. Ранее в сети публиковали кадры с пострадавшими.
Несколько часов назад международный аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся нападению со стороны Ирана. Были зафиксированы разрушения. В аэропорту была объявлена эвакуация.
На кадрах, опубликованных в сети, можно было увидеть сильное задымление в здании. Сотни пассажиров в спешке бежали к выходам из аэропорта, некоторые бросали чемоданы прямо в залах.
Стоит отметить, что международные аэропорты Дубая временно прекращают работу до особого распоряжения из-за обострения боевых действий между Израилем, США и Ираном. Об этом сообщили в официальном заявлении оператора воздушных гаваней Dubai Airports.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- Власти Дубая рассказали, есть ли пострадавшие при атаке на Burj Al Arab
- 1 мар
- Трамп: США уже знают имя нового лидера Ирана
- 1 мар
- От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
- 1 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 1 мар
- «Может вмешаться куда угодно»: геоаналитик назвал скрытую цель атаки США на Иран
- 1 мар
- БПЛА и ракеты: атаки Ирана на объекты в ОАЭ и Бахрейне попали на видео
- 1 мар
- Небензя назвал операции США и Израиля против Ирана безответственным шагом
- 1 мар
- Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае поврежден и горит после атаки Ирана
- 1 мар
- Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
- 1 мар
- Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
Читайте также
43%
Нашли ошибку?