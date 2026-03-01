При атаке на аэропорт Абу-Даби пострадали семь человек, один погиб

По меньшей мере один человек погиб и семеро пострадали в результате инцидента в воздушной гавани Абу-Даби, сообщает оператор аэропортов эмирата.

«Управление аэропортов Абу-Даби подтвердило инцидент в международном аэропорту Зейд, который привел к гибели одного гражданина страны Азии и ранению семерых человек», — говорится в заявлении.

Также известно, что нанесен ущерб одному из терминалов. Ранее в сети публиковали кадры с пострадавшими.

Несколько часов назад международный аэропорт Дубая в ОАЭ подвергся нападению со стороны Ирана. Были зафиксированы разрушения. В аэропорту была объявлена эвакуация.

На кадрах, опубликованных в сети, можно было увидеть сильное задымление в здании. Сотни пассажиров в спешке бежали к выходам из аэропорта, некоторые бросали чемоданы прямо в залах.

Стоит отметить, что международные аэропорты Дубая временно прекращают работу до особого распоряжения из-за обострения боевых действий между Израилем, США и Ираном. Об этом сообщили в официальном заявлении оператора воздушных гаваней Dubai Airports.

