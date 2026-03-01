Международный аэропорт Бахрейна атаковал беспилотник Ирана
Военные действия на Ближнем Востоке активизировались утром 28 февраля.
Фото: Reuters/Oren Ben Hakoon
Международный аэропорт Бахрейна подвергся атаке иранского беспилотника. Об этом сообщили в местном министерстве внутренних дел страны.
«Международный аэропорт Бахрейна подвергся обстрелу с беспилотника», — говорится в сообщении в соцсети X.
Сообщается, что зданию был нанесен материальный ущерб, при этом пострадавших нет. На данный момент предпринимаются меры по обеспечению безопасности объекта.
Война между Израилем и Ираном
Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. Также президент США Дональд Трамп заявил о начале военной операции против Ирана. Были поражены военные объекты на западе страны, резиденция верховного лидера страны, а также начальная школа в городе Минаб.
Позже Иран выпустил ракеты в сторону Израиля. Были атакованы четыре военные базы США в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне, а также центр облуживания Пятого флота США. В то же время ЦАХАЛ нанесла массированный авиаудар по военным объектам на западе Ирана.
Президент России Владимир Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана с постоянными членами Совета безопасности РФ. Министр иностранных дел Сергей Лавров осудил «ничем не спровоцированное вооруженное нападение» США и Израиля на Иран.
К двум часам ночи появилась информация об уничтожении почти 140 ракет и более 200 беспилотников, выпущенных с территории Ирана, средствами противовоздушной обороны ОАЭ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
