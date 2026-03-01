Правительство Ирана объявило 40 дней траура из-за смерти Али Хаменеи

Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных из-за смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Fars.

«Правительство объявило сорок дней общественного траура и неделю государственных праздников в связи с мученической смертью Хаменеи», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе операции США и Израиля был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также ликвидированы несколько других высокопоставленных иранских чиновников. По информации Axios, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил о гибели Хаменеи нескольким высокопоставленным лицам в Вашингтоне.

Эти атаки произошли на фоне усиления напряженности между Израилем и Ираном. 28 февраля Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по иранским объектам. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал эти действия «превентивными» мерами безопасности. Позже была объявлена операция «Щит Иегуды», проведенная в сотрудничестве с США.

