Правительство Ирана объявило 40 дней траура из-за смерти Али Хаменеи
В стране пройдут семь дней общенациональных выходных.
Фото: www.globallookpress.com/PPI
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Правительство Ирана объявило 40 дней общенационального траура и семь дней общенациональных выходных из-за смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. Об этом сообщает агентство Fars.
«Правительство объявило сорок дней общественного траура и неделю государственных праздников в связи с мученической смертью Хаменеи», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ходе операции США и Израиля был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также ликвидированы несколько других высокопоставленных иранских чиновников. По информации Axios, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сообщил о гибели Хаменеи нескольким высокопоставленным лицам в Вашингтоне.
Эти атаки произошли на фоне усиления напряженности между Израилем и Ираном. 28 февраля Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по иранским объектам. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал эти действия «превентивными» мерами безопасности. Позже была объявлена операция «Щит Иегуды», проведенная в сотрудничестве с США.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
- 1 мар
- Восемь человек пострадали в Катаре в результате падения обломков ракет
- 1 мар
- В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи
- 1 мар
- В Иране пообещали ответить на убийство верховного лидера Али Хаменеи
- 1 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 1 мар
- От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
- 1 мар
- Иранский верховный лидер Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля
- 1 мар
- Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
- 1 мар
- В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи
- 1 мар
- Международный аэропорт Бахрейна атаковал беспилотник Ирана
Читайте также
43%
Нашли ошибку?