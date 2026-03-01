Иранский верховный лидер Хаменеи погиб в результате атаки США и Израиля

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Ликвидированы были также несколько высокопоставленных чиновников.

Погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Supreme Leader'S Office

ГосТВ Ирана сообщило о гибели верховного лидера страны Хаменеи

В результате операции США и Израиля был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

«Имам Хаменеи, лидер и вождь мусульман всего мира, был убит мученической смертью», — передали в эфире.

Помимо него, ликвидированы еще несколько высокопоставленных иранских чиновников. По данным Axios, о гибели Хаменеи заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер нескольким высокопоставленным лицам в Вашингтоне.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее сообщал, что есть «множество признаков», свидетельствующих о гибели иранского лидера. Так, по его словам, в ходе атаки резиденция Хаменеи в Тегеране оказалась разрушена. До этого поступала информация от ливанского телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источник в Тегеране о том, что Хаменеи жив и находится в оперативной комнате. Оттуда он и руководит военными действиями.

Али Хаменеи родился 19 апреля 1939 года в Мешхеде. В 1994 году он был провозглашен великим аятоллой. Иранский политик часто в своих речах критиковал американские власти, называя их «символом тирании против всего человечества».

Атака США и Израиля на Иран

Эскалация конфликта началась 28 февраля с серии взрывов в Тегеран и других городах Ирана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.

Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.

В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.

Ранее 5-tv.ru писал, что одно из крупнейших военизированных движений Ирака заявило о поддержке Ирана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

1 мар
Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
1 мар
Восемь человек пострадали в Катаре в результате падения обломков ракет
1 мар
В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи
1 мар
В Иране пообещали ответить на убийство верховного лидера Али Хаменеи
1 мар
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
1 мар
Правительство Ирана объявило 40 дней траура из-за смерти Али Хаменеи
1 мар
От ученика Хомейни и революционера до верховного лидера Ирана: чем известен Али Хаменеи
1 мар
Небо Дубая: отмена рейсов нарушила туристический бизнес во всем мире
1 мар
В Иране подтвердили гибель четырех членов семьи Али Хаменеи
1 мар
Международный аэропорт Бахрейна атаковал беспилотник Ирана
