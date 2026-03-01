«Трамп заплатит. Месть грядет!» — ведущая заплакала, объявляя о смерти Хаменеи
Верховный лидер страны был убит утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции.
Фото: www.globallookpress.com/Shadati
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ведущая заплакала, когда объявила о смерти аятоллы Али Хаменеи в эфире ТВ
Ведущая иранского государственного телевидения заплакала, когда объявляла о смерти верховного лидера страны Али Хаменеи. Этот эмоциональный момент попал в эфир.
«Трамп (президент США — Прим. ред.) заплатит такую цену, какой не платил ни один американский президент за все время! Месть грядет!» — сказала ведущая в эфире.
Отмечалось, что Хаменеи был убит «мученической смертью» США и Израилем рано утром 28 февраля в результате авиаудара по его резиденции. Также подтверждена гибель четырех членов его семьи —дочери, зятя, внука, а также одной из его невесток.
Эта атаки произошли на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном. Израильская армия (ЦАХАЛ) 28 февраля нанесла авиаудары по иранским объектам, что министр обороны Израиля Исраэль Кац охарактеризовал как «превентивные» меры безопасности. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США.
Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране. В МИД Ирана действия Вашингтона и Тель-Авива назвали агрессией и нарушением суверенитета. По сообщениям иранских СМИ, удары затронули как военные объекты, так и жилые районы в городах Кум, Тебриз, Хамадан, Керманшах и Исфахан.
В ответ Тегеран нанес ракетные удары по израильской территории и объектам США. Взрывы фиксировались также в Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Катар и Кувейт.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о подготовке «самой мощной наступательной операции» в истории Ирана. Иранский народ не оставит безнаказанными убийц верховного лидера страны Али Хаменеи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- «Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
- 1 мар
- Число погибших при атаке на школу для девочек в Иране выросло до 148
- 1 мар
- КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе
- 1 мар
- Военная операция США и Израиля против Ирана — главное к утру
- 1 мар
- Стало известно, кто будет руководить Ираном после гибели Али Хаменеи
- 1 мар
- Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
- 1 мар
- Иранская ракета ударила по Тель-Авиву: момент попал в прямой эфир
- 1 мар
- В КСИР заявили о подготовке «самой мощной наступательной операции» в истории Ирана
- 1 мар
- Глава Пентагона Пит Хегсет сравнил Иран с раковой опухолью
- 1 мар
- Количество пострадавших в Израиле после атаки Ирана выросло до 121
Читайте также
43%
Нашли ошибку?