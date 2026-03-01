«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае

Моряки показали столб дыма над Дубаем после ночных взрывов

Минувшей ночью в Дубае прозвучало множество взрывов. Об обстановке в городе 5-tv.ru рассказали российские моряки, работающие в местном порту.

«Были прилеты<…> Сейчас шесть утра<…> Попали куда-то, может, в какую-то промышленную зону<…> все в дыму», — рассказал очевидец.

На кадрах виден густой столб черного дыма.

Коллега моряка также сообщил, что видел летающие над городом боевые самолеты. Мужчина предположил, что горит нефтехранилище. Терминал порта продолжает работу, несмотря на неспокойную обстановку.

Удары по объектам в Объединенных Арабских Эмиратах были нанесены в рамках боевых действий на Ближнем Востоке, начавшихся утром 28 февраля. Израиль провел серию атак по территории Ирана. Почти сразу подключились Вооруженные силы США — Трамп заявил об операции «Эпичный гнев».

В Дубае была проведена частичная эвакуация мирного населения. В зону конфликта попали также Катар, Кувейт и другие ближневосточные державы. Утром 1 марта Иран начал ответную военную операцию против Израиля и США.

