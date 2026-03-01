Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 121 0

В здании сильное задымление.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Международный аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана. Об этом сообщил израильский портал Ynet в Telegram-канале.

«Атака на аэропорт Дубая», — говорится в сообщении.

На кадрах, показанных иранскими СМИ, можно увидеть сильное задымление в здании, люди спешно покидают помещение.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались в эпицентре конфликта на Ближнем Востоке после того, как Иран стал наносить удары по израильской территории и объектам США в ответ на атаки 28 февраля. Иран, в частности, нанес удары по американской авиабазе в Абу-Даби и гражданским объектам. Взрывы фиксировались также в Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля нанесла превентивные удары по иранским объектам. Позднее была объявлена операция «Щит Иегуды», подготовленная совместно с США. Президент США Дональд Трамп подтвердил начало масштабной американской операции «Эпичный гнев», целью которой названы уничтожение ядерной и ракетной программ Ирана и смена власти в стране.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
1 мар
Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ
28 февр
Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном
28 февр
«Безумие!» — девушка Дурова оказалась в эпицентре иранской атаки на Дубай
28 февр
США и Израиль атаковали Иран — последние новости к этому часу
28 февр
Захарова указала на роль Европы в атаке на Иран: «В своих интересах»
28 февр
Защита американского народа? Как ВС США наносили удары по иранским объектам
28 февр
«Есть признаки»: Нетаньяху заявил о возможной гибели Али Хаменеи
28 февр
Иранский беспилотник упал рядом с жилым домом в Бахрейне и загорелся
28 февр
Одно из крупнейших военизированных движений Ирака заявило о поддержке Ирана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
Разбогатеют только семейные знаки зодиака: финансовый гороскоп на весну 2...

Последние новости

0:47
Аэропорт Дубая поврежден при атаке Ирана
0:33
Люди оказались «в западне» в аэропортах на фоне ситуации на Ближнем Востоке
0:30
В США раскрыли, сколько будут продолжаться атаки на Иран
0:15
Иранское агентство опровергло сообщения о гибели Хаменеи
0:07
Ближний Восток в огне: что известно о жертвах в Иране, Израиле и ОАЭ
23:59
Полиция оцепила башню Трампа на фоне конфликта США и Израиля с Ираном

Сейчас читают

США и Израиль начали военную операцию против Ирана: хронология событий
Пожар произошел возле отеля в ОАЭ после взрыва
В эпицентре хаоса на Ближнем Востоке: что происходит с российскими туристами
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео