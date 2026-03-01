«Все были в неведении»: россиянка рассказала о ситуации в Катаре

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 550 0

Предупреждения об атаках были приняты за военные учения.

Фото, видео: Telegram/SNN.ir/snntv; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В Катаре российские туристы не могут получить поддержку от авиакомпаний

Российская туристка Анна оказалась в сложной ситуации в столице Катара Дохе на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Девушка несколько дней назад прилетела в страну и планировала отправиться в Оман. Однако все рейсы были отменены. О происходящем она рассказала 5-tv.ru.

Закрытое небо и взрывы

По словам Анны, сначала на ее телефон пришли предупреждения на арабском. Она перевела сообщения, но подумала, что происходящее — военные учения.

«Подумала сначала, что это какие-то учения. Может, такое бывает. Но на ресепшене мне сказали, что за много лет это впервые. Все были в неведении», — рассказала Анна.

Однако персонал отеля сообщил, что за много лет такое происходит впервые. Туристка отправилась в аэропорт в надежде получить поддержку. Офисов российских авиалиний не оказалось.

Звонки на линию поддержки остались без ответа. Поэтому россиянка решила заселиться в новый отель.

По дороге девушка слышала несколько взрывов. Удары продолжались вечером и ночью.

Местные жители стараются не поддаваться панике, однако ситуация остается напряженной.

Масштабные перебои с авиасообщением

Причиной отмены рейсов стало закрытие воздушного пространства сразу нескольких стран Ближнего Востока на фоне военной операции США и Израиля против Ирана.

По данным СМИ, Иран, Израиль, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ и другие страны объявили о временном закрытии неба. Это привело к отмене более 1800 рейсов крупных ближневосточных авиакомпаний, которые обычно перевозят около 90 тысяч пассажиров ежедневно.

В Дохе, где расположена американская военная база, были слышны взрывы — город стал одной из целей иранских ракетных ударов по объектам США в регионе. Системы ПВО Катара перехватывали ракеты. Однако их обломки падали в жилых районах.

Что делать российским туристам
Авиакомпании призывают пассажиров следить за статусом рейсов онлайн перед выездом в аэропорт. Ситуация остается динамичной — сроки закрытия воздушного пространства неоднократно продлевались.

Российские туристы, оказавшиеся в зоне кризиса, могут обращаться за помощью в консульские учреждения. Информации о сроках возобновления полетов пока никто не дает.

