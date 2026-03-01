Почему ожидания США о коллапсе политической системы Ирана не оправдываются — мнение политолога

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 642 0

Особые надежды возлагались на устранение аятоллы Али Хаменеи.

Фото, видео: Reuters/Essam Al-Sudani; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана Смерть Али Хаменеи

Политолог Кортунов: ожидания США и Израиля о крахе Ирана не оправдались

США и Израиль ошиблись в своих прогнозах относительно скорого коллапса политической системы Ирана после серии ударов и гибели верховного лидера Али Хаменеи. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Андрей Кортунов.

Чего ждали в Вашингтоне и Тель-Авиве

По словам эксперта, американская и израильская стороны рассчитывали, что после первых ударов по Ирану в стране начнутся массовые волнения, а оппозиция активизируется.

Президент США Дональд Трамп даже упоминал о начинающихся забастовках, которые, по его мнению, могли привести к смене политического режима.

«США и Израиль ожидали, что после первых ударов по Ирану начнутся волнения, поднимет голову политическая оппозиция. Власть не сможет удержать ситуацию под контролем», — отметил Кортунов.

Особые надежды возлагались на устранение аятоллы Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Вашингтон и Тель-Авив считали, что смерть верховного лидера станет решающим ударом по иранской власти.

Реальность оказалась иной

Однако на фоне внешней агрессии иранское общество, вопреки ожиданиям, консолидировалось вокруг правительства. Вместо хаоса и протестов страна демонстрирует единство перед лицом общего врага.

«За всю историю Исламской Республики было всего два верховных лидера, и Хаменеи стал символом преемственности системы. Даже в случае его гибели власть останется у президента Масуда Пезешкиана, а возможные реформы не приведут к распаду государства», — уточнил политолог.

Кортунов также раскритиковал персоналистский подход Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые убедили себя, что проблема Ирана сводится к одному человеку.

По мнению эксперта, позиция Хаменеи отражала взгляды значительной части элиты и военных, поэтому его устранение не изменит внешнеполитический курс Тегерана.

Текущая ситуация

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первые 12 часов ВС США нанесли почти 900 ударов по объектам в Иране. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории» против США и Израиля.

Несмотря на гибель Хаменеи, власть в стране не рухнула. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани объявил о формировании Руководящего совета, который временно возьмет на себя управление страной. В его состав вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи и представитель Совета стражей конституции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
1 мар
Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
1 мар
Иран начал ракетную атаку на Израиль
1 мар
«Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи
1 мар
Иранская авиация атаковала военные объекты США в Персидском заливе и Ираке
1 мар
Заперты тысячи россиян: Ближний Восток закрыл небо из-за атак Израиля и США
1 мар
«Все были в неведении»: россиянка рассказала о ситуации в Катаре
1 мар
«Рассмотрели все сценарии»: Иран был готов к гибели Али Хаменеи
1 мар
В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
1 мар
В Тегеране погиб один из командующих Министерства разведки Ирана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

11:49
В Иране подтвердили гибель командующего КСИР и назвали его преемника
11:42
Силы ПВО Ирана сбили американский тяжелый БПЛА MQ-9 Reaper
11:35
Опасные каникулы: певица Ханна оказалась в эпицентре обстрелов в ОАЭ
11:30
Пленник грязевой ловушки: мужчина три дня голодал в глубокой яме
11:26
Иран начал ракетную атаку на Израиль
11:20
«Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи

Сейчас читают

В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Политический шантаж: Спрятавшийся в бункере Зеленский подгадил двум своим соседям
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео