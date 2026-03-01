Политолог Кортунов: ожидания США и Израиля о крахе Ирана не оправдались

США и Израиль ошиблись в своих прогнозах относительно скорого коллапса политической системы Ирана после серии ударов и гибели верховного лидера Али Хаменеи. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог Андрей Кортунов.

Чего ждали в Вашингтоне и Тель-Авиве

По словам эксперта, американская и израильская стороны рассчитывали, что после первых ударов по Ирану в стране начнутся массовые волнения, а оппозиция активизируется.

Президент США Дональд Трамп даже упоминал о начинающихся забастовках, которые, по его мнению, могли привести к смене политического режима.

«США и Израиль ожидали, что после первых ударов по Ирану начнутся волнения, поднимет голову политическая оппозиция. Власть не сможет удержать ситуацию под контролем», — отметил Кортунов.

Особые надежды возлагались на устранение аятоллы Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате удара по его резиденции в Тегеране. Вашингтон и Тель-Авив считали, что смерть верховного лидера станет решающим ударом по иранской власти.

Реальность оказалась иной

Однако на фоне внешней агрессии иранское общество, вопреки ожиданиям, консолидировалось вокруг правительства. Вместо хаоса и протестов страна демонстрирует единство перед лицом общего врага.

«За всю историю Исламской Республики было всего два верховных лидера, и Хаменеи стал символом преемственности системы. Даже в случае его гибели власть останется у президента Масуда Пезешкиана, а возможные реформы не приведут к распаду государства», — уточнил политолог.

Кортунов также раскритиковал персоналистский подход Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которые убедили себя, что проблема Ирана сводится к одному человеку.

По мнению эксперта, позиция Хаменеи отражала взгляды значительной части элиты и военных, поэтому его устранение не изменит внешнеполитический курс Тегерана.

Текущая ситуация

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В первые 12 часов ВС США нанесли почти 900 ударов по объектам в Иране. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале «самой ожесточенной наступательной операции в истории» против США и Израиля.

Несмотря на гибель Хаменеи, власть в стране не рухнула. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани объявил о формировании Руководящего совета, который временно возьмет на себя управление страной. В его состав вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голам-Хоссейн Мохсени-Эджеи и представитель Совета стражей конституции.

