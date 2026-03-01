Иранская авиация атаковала военные объекты США в Персидском заливе и Ираке
Тегеран предпринял решительные ответные действия.
Фото, видео: Reuters/CENTCOM via X; 5-tv.ru
ВВС Ирана нанесли серию ударов по военным базам США, расположенным в зоне Персидского залива и на территории Ирака. Об этом сказано в заявлении армии исламской республики.
По данным иранской гостелерадиокомпании, в масштабной операции были задействованы высокоскоростные боевые самолеты. Подчеркивается, что атака проводилась в несколько этапов, а целями стали пункты дислокации американских сил не только в странах залива, но и в Иракском Курдистане. Местные средства массовой информации акцентируют внимание на том, что это первый случай в истории, когда национальная авиация Ирана совершила прямые боевые вылеты против объектов армии США на Ближнем Востоке.
Нападение США и Израиля на Иран
Обострение ситуации стало следствием вооруженного нападения на сам Иран, совершенного США и Израилем 28 февраля. Ранее западные союзники атаковали ряд иранских городов, включая столицу государства — Тегеран. Сообщалось, что в результате тех налетов были зафиксированы значительные разрушения инфраструктуры, а среди мирного населения есть погибшие.
В качестве первичной реакции иранская сторона применила ракетное вооружение, обстреляв территорию Израиля и американские базы. Нынешнее использование авиации закрепило переход конфликта в фазу прямой военной конфронтации между государствами. В заявлении армии Ирана подчеркивается успешный характер проведенной воздушной операции.
