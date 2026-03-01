«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
Из-за перекрытого воздушного пространства Ближнего Востока Россия фактически лишилась ключевых транзитных коридоров.
Фото, видео: Reuters/Johannes P. Christo; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Авиаэксперт Гусаров: туристы могут вернуться в Россию с пересадкой в Стамбуле
На фоне обострения ситуации в регионе и частичного закрытия воздушного пространства стран Ближнего Востока россияне все чаще задаются вопросом: как возвращаться домой из зарубежных поездок. Авиаэксперт Роман Гусаров пояснил, что ограничения серьезно усложнили логистику и сократили количество доступных маршрутов.
«Ближний Восток — это очень большой регион, и он действительно перекрывает сейчас огромную часть наших транзитных путей. На запад мы летать не можем из-за санкций, сейчас на юг — из-за боевых действий. И только на восток, и то, скорее всего, не транзитные перелеты, а прямые», — отметил специалист.
По его словам, еще до текущего кризиса у России было ограниченное число международных коридоров, а теперь значительная часть транзитных направлений оказалась недоступной. Это особенно чувствительно для тех, кто возвращается из Европы или с курортов, где традиционно использовались пересадочные маршруты через крупные ближневосточные хабы.
Эксперт уточнил, что при перелетах с европейского направления одним из наиболее востребованных маршрутов остается транзит через Стамбул. По его информации, на данный момент этот путь сохраняет доступность, и через турецкий хаб можно организовать возвращение в Россию с пересадкой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
- 1 мар
- Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
- 1 мар
- «Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
- 1 мар
- Генконсульство РФ в Дубае выпустило срочные рекомендации для россиян в ОАЭ
- 1 мар
- В Иране объявили священную войну Израилю и США
- 1 мар
- Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при ударах по базам США
- 1 мар
- Путин выразил соболезнования президенту Ирана после гибели Хаменеи
- 1 мар
- В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
- 1 мар
- Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы у консульства США в Пакистане
- 1 мар
- Израильские войска атакуют центральные районы Тегерана
Читайте также
43%
Нашли ошибку?