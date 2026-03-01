«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 219 0

Из-за перекрытого воздушного пространства Ближнего Востока Россия фактически лишилась ключевых транзитных коридоров.

Фото, видео: Reuters/Johannes P. Christo; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Авиаэксперт Гусаров: туристы могут вернуться в Россию с пересадкой в Стамбуле

На фоне обострения ситуации в регионе и частичного закрытия воздушного пространства стран Ближнего Востока россияне все чаще задаются вопросом: как возвращаться домой из зарубежных поездок. Авиаэксперт Роман Гусаров пояснил, что ограничения серьезно усложнили логистику и сократили количество доступных маршрутов.

«Ближний Восток — это очень большой регион, и он действительно перекрывает сейчас огромную часть наших транзитных путей. На запад мы летать не можем из-за санкций, сейчас на юг — из-за боевых действий. И только на восток, и то, скорее всего, не транзитные перелеты, а прямые», — отметил специалист.

По его словам, еще до текущего кризиса у России было ограниченное число международных коридоров, а теперь значительная часть транзитных направлений оказалась недоступной. Это особенно чувствительно для тех, кто возвращается из Европы или с курортов, где традиционно использовались пересадочные маршруты через крупные ближневосточные хабы.

Эксперт уточнил, что при перелетах с европейского направления одним из наиболее востребованных маршрутов остается транзит через Стамбул. По его информации, на данный момент этот путь сохраняет доступность, и через турецкий хаб можно организовать возвращение в Россию с пересадкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
1 мар
Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
1 мар
Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
1 мар
«Взрывы каждые пять минут»: турист из России о проведенной в Дубае ночи под канонадой ПВО
1 мар
Генконсульство РФ в Дубае выпустило срочные рекомендации для россиян в ОАЭ
1 мар
В Иране объявили священную войну Израилю и США
1 мар
Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при ударах по базам США
1 мар
Путин выразил соболезнования президенту Ирана после гибели Хаменеи
1 мар
В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
1 мар
Как минимум десять человек погибли в результате стрельбы у консульства США в Пакистане
1 мар
Израильские войска атакуют центральные районы Тегерана
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.27
0.15 91.30
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:47
«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов
14:29
Трех пропавших туристов нашли в Пермском крае — есть погибшие
14:26
Атакованный танкер тонет в Ормузском проливе
14:21
Месяц искушений и признаний: любовный гороскоп для знаков зодиака на март 2026
14:18
Иран пообещал нанести удар «с прежде невиданной силой» по США и Израилю
14:15
Судьбоносный март, страстный апрель, тревожный май: любовный гороскоп для знаков зодиака на весну 2026

Сейчас читают

В АТОР заявили о расселении всех российских туристов в ОАЭ в отелях
«Ночью было громко, много взрывов»: моряки показали обстановку в Дубае
Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео