«На юг лететь не можем»: авиаэксперт о закрытом небе и ловушке для туристов

Авиаэксперт Гусаров: туристы могут вернуться в Россию с пересадкой в Стамбуле

На фоне обострения ситуации в регионе и частичного закрытия воздушного пространства стран Ближнего Востока россияне все чаще задаются вопросом: как возвращаться домой из зарубежных поездок. Авиаэксперт Роман Гусаров пояснил, что ограничения серьезно усложнили логистику и сократили количество доступных маршрутов.

«Ближний Восток — это очень большой регион, и он действительно перекрывает сейчас огромную часть наших транзитных путей. На запад мы летать не можем из-за санкций, сейчас на юг — из-за боевых действий. И только на восток, и то, скорее всего, не транзитные перелеты, а прямые», — отметил специалист.

По его словам, еще до текущего кризиса у России было ограниченное число международных коридоров, а теперь значительная часть транзитных направлений оказалась недоступной. Это особенно чувствительно для тех, кто возвращается из Европы или с курортов, где традиционно использовались пересадочные маршруты через крупные ближневосточные хабы.

Эксперт уточнил, что при перелетах с европейского направления одним из наиболее востребованных маршрутов остается транзит через Стамбул. По его информации, на данный момент этот путь сохраняет доступность, и через турецкий хаб можно организовать возвращение в Россию с пересадкой.

