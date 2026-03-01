Вице-президент РСТ рассказал, что делать туристам на Ближнем Востоке
В ОАЭ остается порядка 50 тысяч отдыхающих из России.
Фото, видео: Reuters/Johannes P. Christo; 5-tv.ru
Замглавы РСТ Горин: россиянам на Ближнем Востоке нужно организованно обращаться к туроператорам
Российским туристам в странах Ближнего Востока рекомендуется следовать указаниям местным властей и организованно обращаться к своим операторам и авиакомпаниям. Об этом 5-tv.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель правления ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.
Эксперт отметил, что россиянам нужно руководствоваться проверенной информацией об обстановке в регионе.
Также Горин рекомендовал российским гражданам использовать приложение «Иностранный помощник» — по его словам, это надежный инструмент коммуникации с достоверными и оперативными сведениями.
Сейчас туристические компании размещают отдыхающих в гостиницах до возобновления авиасообщения. Прорабатывают потенциальные пути вывоза туристов — через Китай и Турцию. По имеющимся данным, сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах находятся порядка 50 тысяч отдыхающих из России.
Также Горин рассказал об условиях компенсации стоимости билета. Если рейс задержан, авиакомпания допускает рыночный возврат без штрафных санкций. Пока что имеющиеся ограничения на полет продлены до 2 марта, но окончательных сроков нет.
Авиарейсы в и из ОАЭ отменили на фоне конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и американо-израильскими силами.
