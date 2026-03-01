Воздушное пространство закрыто, рейсы отменены: что делать застрявшим в ОАЭ российским туристам

Опубликован план действий и номера посольств РФ в ОАЭ для застрявших туристов

Обострение военного конфликта между Израилем, США и Ираном привело к резкому изменению ситуации на Ближнем Востоке. Международные аэропорты Дубая — крупнейшего города Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — временно прекращают работу до особого распоряжения из-за обострения боевых действий между странами.

Что делать российским туристам в ОАЭ, куда и кому звонить, какие правила безопасности.

Что произошло на Ближнем Востоке?

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, чтобы устранить угрозы еврейскому государству. Об этом сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Удары были нанесены по Тегерану. В Иерусалиме прозвучала воздушная тревога.

Все регионы Израиля переведены с полного режима активности на режим необходимой активности. Министр обороны Кац ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны.

Как сообщили в Минобороны Израиля, удары по столице Ирана координируются США. Об этом заявил и сам президент США Дональд Трамп. По словам главы государства, действия Ирана несли прямую угрозу США, американским войскам и военным базам за рубежом.

Позже Пентагон официально уведомил о старте военной операции под названием «Эпичный гнев». США запустили десятки крылатых ракет Tomahawk с военно-морских кораблей и истребителей по территории Ирана.

Реакция Ирана не заставила себя долго ждать. В ответ на агрессию Тегеран атаковал американские базы в регионе и запустил ракеты по израильской территории.

В Генштабе Вооруженных сил Ирана подчеркнули, что военная база любой страны, оказывающей помощь Израилю, станет целью ударов. В министерстве обороны Исламской республики пообещали решительный ответ, который «заставит нарушителей пожалеть о своих преступных действиях».

Командующий Центральным штабом войск ПВО «Хатам-оль-Анбия» генерал-лейтенант Али Абдоллахи заявил, что Иран не прекратит ответную операцию до полного разгрома противника.

Последние новости о ситуации на Ближнем Востоке

Иранские СМИ опровергли информацию о ликвидации Хаменеи

Израильские СМИ распространили информацию о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате удара по его резиденции. Официальных комментариев с иранской стороны пока не поступало.

Однако в сам момент обстрела Хаменеи, по предварительной информации, не пострадал. В некоторых иранских источниках также говорится, что он был временно эвакуирован из зоны возможного удара и в настоящее время находится в безопасности.

Спустя время иранское новостное агентство Tasnim опубликовало опровержение информации о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ракетных ударов по Тегерану.

В заявлении говорится, что Хаменеи продолжает активно руководить действиями Ирана. Более того, он лично контролирует ход боевых действий и принимает меры для защиты страны от внешних угроз.

Зять и невестка Хаменеи погибли в Тегеране

Жертвами ракетного обстрела стали дочь влиятельного иранского политика Захра Хаддад-Адель и ее супруг, сын лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил представитель мэрии Тегерана Мейсам Мозаффар, который подтвердил смерть близких главы Исламской Республики.

Жертвы среди гражданского населения

По данным Иранского Красного Полумесяца, в результате атак США и Израиля в Иране погибли не менее 201 человека, еще 747 получили ранения различной степени тяжести. Большая часть пострадавших — мирные жители.

Российские суда в зоне конфликта

Минтранс России сообщил, что 31 судно под российским флагом находится в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Ситуация с безопасностью этих судов продолжает оставаться под пристальным наблюдением российских властей.

Иракская группировка «Наджба» поддержала Иран

Иракское военизированное движение «Наджба», известное своей лояльностью Ирану, заявило о готовности поддержать Исламскую Республику в ответ на агрессию США и Израиля.

Что еще?

Также зарубежные СМИ сообщили об атаке иранского беспилотника на здание в Бахрейне, в котором, по данным агентства Fars, находились американские военные командиры. В то же время в столице Катара, Дохе, раздались мощные взрывы.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что операция против Ирана будет продолжена «любыми средствами» и продлится столько, сколько потребуется для достижения целей.

По информации Министерства образования Ирана, в результате попадания ракет в здания школ погибли почти 90 подростков.

В Нью-Йорке сотни людей протестуют против военных действий США в Иране. Протестующие скандируют лозунги «Руки прочь от Ирана» и размахивают флагами обеих стран.

Позиция России в конфликте Израиля и Ирана

Посольство России в Иране не располагает информацией о погибших или пострадавших среди граждан РФ после серии атак США и Израиля. Об этом заявили в посольстве РФ в Иране. «Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало», — сказано в официальном сообщении.

Генконсульство РФ в Дубае призвало россиян к осторожности из-за обострения конфликта. «Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», — заявили в консульстве.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что действия Вашингтона и Иерусалима — неспровоцированный акт вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН. Их действия политик назвала «опасной авантюрой».

МИД РФ призвал немедленно вернуть ситуацию на Ближнем Востоке в русло политико-дипломатического урегулирования.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также осудил военную операцию США и Израиля против Ирана и заявил о необходимости деэскалации. Это обсуждалось в телефонном разговоре с главой иранского МИД Аббасом Аракчи.

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Тема встречи — обостренная ситуация вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заседание прошло в онлайн-формате.

Россия и Китай инициировали срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с неспровоцированной вооруженной агрессией США и Израиля против Ирана. Заседание состоится в 00:00 по московскому времени.

Как ситуация сказалась на российских туристах

Военные действия застали врасплох и российских туристов. Даже те, кто находится или намеревался поехать на отдых в страны Персидского залива — ОАЭ, Оман, Бахрейн — столкнулись с отменами и задержками рейсов, закрытым воздушным пространством и усиленными мерами безопасности.

Что касается ОАЭ, то прямая военная угроза оценивается как низкая, при этом ситуация в Дубае продолжает оставаться напряженной. В связи с этим власти приняли решение приостановить работу местных аэропортов на неопределенный срок.

Представители авиакомпании Emirates не рекомендуют приобретать билеты на 1 марта, так как вероятность вылета очень маленькая, а отмены у них нет.

Власти ОАЭ заявили о готовности обеспечить безопасность граждан и гостей страны. Однако ключевой риск для туристов сейчас связан не столько с военной угрозой на земле, сколько с возможным транспортным коллапсом.

В Росавиации уже сообщили, что российские авиакомпании совместно с Минтрансом заранее проработали обходные маршруты для безопасного выполнения рейсов в страны Персидского залива.

Время полета увеличилось на полтора-три часа. Часть рейсов временно отменяется или объединяется. Минэкономразвития и РСТ подтвердили, что рекомендации воздержаться от поездок в Израиль и Иран остаются в силе.

По данным авиакомпании «Аэрофлот», в связи с закрытием воздушного пространства Ирана корректируется расписание ряда рейсов. Рейсы между Москвой и Тегераном выполняются раз в неделю по четвергам, однако решение о выполнении рейса 5 марта будет зависеть от сроков закрытия неба над Ираном.

Часть рейсов между Москвой, Санкт-Петербургом и Дубаем временно отменена. Пассажирам предлагают переоформление на ближайшие рейсы, которые будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости. Пассажирам отмененных рейсов из Санкт-Петербурга доступен перелет через Москву. Также возможен вынужденный возврат билетов.

Изменения будут действовать до полного восстановления безопасности полетов гражданских воздушных судов. В компании подчеркивают, что безопасность остается приоритетом.

Стоит отметить, что, как правило, если воздушное пространство закрывается полностью, вылет из региона может быть невозможен несколько дней или даже недель. В случае внезапного открытия неба цены на билеты могут взлететь, а свободные места быстро закончатся.

Куда обращаться российским туристам

По данным АТОР, в ОАЭ находятся около 50 000 российских туристов. В связи с временными ограничениями в воздушном пространстве ОАЭ авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно отменила все рейсы 28.02.26 в/из Дубая и Абу-Даби.

На 1 марта выполнение рейсов по этим направлениям планируется на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости.

Пассажирам предоставляется: переоформление билетов на ближайшие даты при наличии мест, оформление вынужденного возврата средств, информирование осуществляется по контактам, указанным в бронировании.

Также власти ОАЭ объявили, что государство полностью покроет расходы на размещение и обеспечение пострадавших и застрявших путешественников, гарантируя предоставление базовых услуг на период операционных корректировок.

Власти Дубая и Абу-Даби призывают сохранять спокойствие, но усиливают меры безопасности.

Среди мер: перенаправление части рейсов между аэропортами, ускоренное перепланирование расписания, усиленная координация в терминалах для предотвращения скопления пассажиров. Власти заявляют, что принимают все необходимые шаги для обеспечения бесперебойной работы авиационной системы и поддержки пассажиров.

Экстренный телефон посольства России в ОАЭ (Генконсульство в Дубае):

+971 50 454 77 54

Горячая линия ситуационно-кризисного центра МИД РФ (круглосуточно):

+7 495 695-45-45

e-mail: dskc@mid.ru

Актуальная информация и дополнительные рекомендации публикуются на официальных страницах посольств и МИД России.

Генконсульство России в Дубае призвало россиян к осторожности из-за обострения конфликта. «Просим соблюдать разумные меры предосторожности, проявлять повышенную внимательность и воздерживаться от поездок, не являющихся необходимыми», — заявили в ведомстве.

Что делать пассажирам задержанных и отмененных рейсов: пошаговая инструкция

Проверять статус рейса перед выездом в аэропорт;

следить за уведомлениями авиакомпаний;

учитывать возможные переносы и изменения маршрута.

Также российским туристам следует регулярно проверять статус своего рейса на сайте перевозчика и в приложении. Стоит подписаться на SMS-оповещения, а также следить за их Telegram-каналом на предмет экстренных рекомендаций.

Если вылет невозможен:

1. Официально зафиксируйте отмену рейса (сохраните уведомление от авиакомпании).

2. Обратитесь в авиакомпанию: требуйте предоставить альтернативный маршрут или дату вылета без доплат. По закону (Варшавская/Монреальская конвенции) перевозчик обязан доставить вас до точки назначения.

3. Если авиакомпания не помогает, обращайтесь в Росавиацию (для российских перевозчиков) или в службу поддержки аэропорта Дубая/Абу-Даби.

4. В случае критической задержки и исчерпания средств свяжитесь с Посольством РФ для консультативной помощи.

Тем, кто находится в Дубае, важно сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями властей ОАЭ и авиакомпаний. Следует избегать скоплений людей у дипломатических представительств, правительственных зданий и крупных портов. Паспорт, страховой полис и обратный билет желательно всегда держать при себе или иметь электронные копии.

Отдельно стоит учитывать логистику выезда через третьи страны, например, через Турцию, Армению и Казахстан. Ситуация в ОАЭ действительно напряженная, однако страна остается одной из самых безопасных в регионе, учитывая сильные системы обороны.

