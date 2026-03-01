Министр иностранных дел Ирана ответил на вопрос о перекрытии Ормузского пролива

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Тегеран официально прояснил свою позицию относительно ключевого морского пути.

Тема:
Война Израиля и Ирана

Тегеран не планирует перекрывать Ормузский пролив. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Jazeera.

Дипломат подчеркнул, что на текущем этапе развития событий власти страны не намерены предпринимать какие-либо шаги, которые могли бы помешать свободному торговому судоходству в этой акватории.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что у Тегерана нет планов вводить ограничительные меры в отношении пролива. Стоит отметить, что Ормузский пролив играет стратегическую роль в мировой энергетической безопасности, так как является основным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа потребителям по всему миру. Географически этот водный путь соединяет Персидский залив с Оманским заливом и выходит к Аравийскому морю.

Контроль над побережьем пролива разделен между несколькими государствами: северная часть акватории принадлежит Ирану, в то время как южные берега находятся под юрисдикцией Объединенных Арабских Эмиратов и Омана. Заявление Аракчи прозвучало на фоне обсуждения международным сообществом рисков эскалации и возможных ответных действий Ирана в условиях проводимых США и Израилем военных операций в регионе. Сначала иранское руководство решило подтвердить приверженность сохранению статуса-кво в вопросе навигации.

