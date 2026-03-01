Трамп заявил об уничтожении девяти кораблей и штаб-квартиры ВМС Ирана
Он также пообещал, что все остальные иранские военные суда «будут лежать на дне моря».
Фото, видео: Reuters/Ilan Rosenberg; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп 1 марта заявил о масштабных ударах по военно-морской инфраструктуре Ирана. По его словам, американские силы потопили девять кораблей Военно-морских сил Ирана и уничтожили их штаб.
«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей, некоторые из которых были относительно большими и важными. Мы преследуем остальные — они тоже скоро будут лежать на дне моря! В ходе другой атаки мы уничтожили штаб их военно-морских сил», — написал он в социальной сети Truth Social.
Ранее Трамп обвинил Тегеран в жестокости и подчеркнул, что совместная операция США и Израиля проходит «очень хорошо». По его словам, сроки завершения конфликта зависят от целого ряда факторов.
Как ранее писал 5-tv.ru, 28 февраля США и Израиль приступили к масштабной военной операции на территории Ирана. Американский лидер заявлял, что ее цель — «защита американского народа». В ходе атак удары нанесли по военным и гражданским объектам, включая школу в городе Минаб. В результате атаки погибли более 140 детей.
В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 4» и атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, а также израильские города. В результате иранских обстрелов пострадали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Ирак, Оман и другие государства региона Персидского залива. США признали наличие троих погибших военных.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 1 мар
- Ось обезглавлена: ЦАХАЛ объявил о ликвидации всего высшего руководства Ирана
- 1 мар
- Семья экс-президента Ирана опровергла заявления о его гибели
- 1 мар
- «Невыполнимая задача»: Иран заявил о провале планов США по смене режима
- 1 мар
- Полное прекращение помощи? Что ждет Зеленского после ударов по Ирану
- 1 мар
- При ударах Ирана по ОАЭ россияне не пострадали
- 1 мар
- «Сложить оружие»: США раскрыли потери военных в операции против Ирана
- 1 мар
- Вице-президент РСТ рассказал, что делать туристам на Ближнем Востоке
- 1 мар
- МИД осудил убийство иранского лидера Али Хаменеи
- 1 мар
- Глава МИД Ирана назвал сроки выборов нового верховного лидера
- 1 мар
- СМИ: бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад погиб при атаке на Тегеран
Читайте также
43%
Нашли ошибку?