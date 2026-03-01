«Сложить оружие»: США раскрыли потери военных в операции против Ирана

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Несколько человек пострадали от осколочных ранений и контузий. Однако они уже возвращаются в строй.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maj. Jason Sweeney/Keystone Press Agency; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Трое американских военнослужащих погибли в ходе операции США против Ирана

Трое американских военнослужащих были убиты в ходе операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети X.

Первые потери США

По данным CENTCOM, трое военных погибли в ходе боевых действий, еще пятеро получили серьезные ранения.

Несколько человек пострадали от осколочных ранений и контузий. Сейчас они уже возвращаются в строй после оказания медицинской помощи.

CENTCOM не раскрывает личности военнослужащих.

Потопленный иранский корвет

В отдельном сообщении CENTCOM подтвердил, что иранский корвет класса Jamaran поразили американские силы в самом начале операции «Эпическая ярость». Согласно заявлению, судно в настоящее время тонет в Оманском заливе у пирса Чабахар.

«Как сказал президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.), члены вооруженных сил Ирана, КСИР и полиции должны сложить оружие», — говорится в сообщении командования.

Эскалация

Ранее, утром 1 марта, CENTCOM сообщал об отсутствии потерь среди американских военных.

При этом иранские официальные лица ранее заявляли о погибших военнослужащих Штатов, но CENTCOM назвал эти утверждения ложью. Теперь же командование США официально подтвердило первые потери среди личного состава.

Операция «Эпическая ярость» началась 28 февраля. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных военных и политических деятелей.

В ответ Иран нанес массированные ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке и территории Израиля.

