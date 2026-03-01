США и Израиль атаковали гостелерадиокомпанию Ирана IRIВ в прямом эфире

Здание государственной телерадиокомпании Ирана IRIB в Тегеране 1 марта оказалось под ударом в ходе атаки со стороны Израиля и США — инцидент произошел прямо во время прямого эфира.

О случившемся вещатель сообщил в Telegram-канале.

«Сообщаем вам, что несколько минут назад части организации „Голос и образ Исламской Республики Иран“ (название IRIB на фарси. — Прим. ред.) подверглись атаке со стороны американо-сионистского врага», — говорится в публикации.

В компании уточнили, что спустя некоторое время трансляцию удалось восстановить — сейчас вещание продолжается в штатном режиме. Информации о погибших или раненых сотрудниках IRIB не поступало.

Как ранее писал 5-tv.ru, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Американский лидер заявлял, что ее цель — «защита американского народа». В ходе атак удары нанесли по военным и гражданским объектам, включая школу в городе Минаб. В результате атаки погибли более 140 детей.

Известно о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, начальника Генштаба Мохаммада Багери, командующего КСИР Хоссейна Салами, командующего центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Голяма Али Рашида и ряда других высокопоставленных командиров и должностных лиц.

В ответ Иран атаковал американские военные базы на Ближнем Востоке, а также израильские города. В результате обстрелов пострадали Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт, Оман и другие государства региона Персидского залива. США признали наличие троих погибших военных.

