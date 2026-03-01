Глава МИД Ирана подтвердил гибель более 140 школьниц при ударе США и Израиля

Дарья Корзина
Тегеран призвал мировое сообщество осудить атаку, повлекшуб жертвы среди детей.

Фото, видео: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

В результате ракетного удара США и Израиля по иранскому городу Минаб 28 февраля погибли более 140 учениц начальной школы для девочек. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По данным МИДа Ирана, удар по школе пришелся на первый день масштабной военной операции США и Израиля против страны. Число погибших среди школьниц уточняли несколько раз и продолжало расти по мере разбора завалов. В заявлении ведомства произошедшее назвали «ужасным преступлением» и подчеркнули ответственность мирового сообщества за осуждение атаки.

Согласно официальной информации, в ходе операции были поражены многочисленные объекты в Иране, включая гражданские —в частности, учебное заведение в Минабе. Последние данные свидетельствуют о гибели 148 детей, большинство из которых — ученицы начальной школы.

Обострение конфликта

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей власти.

В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной контратаке, нанеся удары не только по Израилю, но и по американским военным объектам в Катаре, Кувейте, Бахрейне, ОАЭ и других странах региона.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что последующие удары будут «еще более болезненными».

Тема:
Война в Иране
