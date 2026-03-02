Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне
Тегеран заявил о поражении намеченных целей на фоне эскалации конфликта.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Eli Basri; 5-tv.ru
Военные Ирана атаковали баллистическими ракетами базу Военно-морских сил США в Бахрейн. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB. По ее данным, выпущенные ракеты достигли намеченных целей.
Как уточняется, незадолго до атаки иранские силы также нанесли удар по объектам в районе порта Салман. В Тегеране заявили, что действия стали частью ответных мер на военную операцию США и Израиля.
Ранее президент США Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» из-за отказа Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Сообщалось, что атакам подверглись многие города исламской республики, включая столицу, а также резиденция верховного лидера Али Хаменеи. В ответ Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по целям в Израиле и американским базам на Ближнем Востоке.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.
Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, ударил не только по Тель-Авиву, но и американским базам, находящимся в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.
МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала вернуться стороны конфликта к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения длятся почти два дня. В своем заявлении президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько сколько потребуется.
