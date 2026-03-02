Будут ли переговоры? В Иране дали ответ о состоянии отношений с США

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 196 0

Ранее диалог между странами был налажен при посредничестве Омана.

Будут ли переговоры США и Ирана: конфликт с Израилем

Фото: © Getty Images/Gwengoat

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Иран отказался от переговоров с США

Иран не планирует возобновлять переговорный процесс с Соединенными Штатами. Об этом заявил генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Али Лариджани, комментируя публикацию в западной прессе.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», — написал он в своем аккаунте в X.

Таким образом он отреагировал на статью газеты The Wall Street Journal. В материале утверждалось, что инициатива Лариджани о возобновлении диалога с США якобы была передана через посредников — султана Омана Кабуса бен Саида.

Предыстория переговоров

До резкого обострения ситуации Иран и США вели непрямые переговоры при посредничестве Омана.

Первый раунд состоялся 6 февраля в Маскате. Глава иранского МИД Аббас Арагчи тогда назвал их «хорошим началом», а оманский министр Бадр аль-Бусаиди отметил, что стороны «определили области прогресса».

Второй раунд прошел 17 февраля в Женеве и продлился около четырех часов. По его итогам Арагчи заявил о достижении «взаимопонимания по принципам» и начале подготовки проектов соглашения.

Третий раунд переговоров состоялся 26–27 февраля, также в Женеве. Оманская сторона охарактеризовала его результаты как «значительный прогресс к беспрецедентному соглашению».

Однако уже на следующий день, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи.

Тема:
Война Израиля и Ирана
