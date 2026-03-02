ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный удар из Ирана

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 218 0

Во время операции «Правдивое обещание-4» Исламская республика впервые применила гиперзвуковые ракеты.

Израиль зафиксировал новый ракетный удар из Ирана

Фото: Reuters/Mohammed Salem

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракеты, запущенные с территории Ирана в сторону Израиля. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Недавно армия обороны Израиля идентифицировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль», — говорится в сообщении.

Подробности о количестве запущенных ракет, их типе и целях пока не раскрываются. Информации о пострадавших или разрушениях также не поступало. Системы противовоздушной обороны Израиля приведены в повышенную готовность.

Эскалация на Ближнем Востоке

Новый ракетный удар стал продолжением масштабного противостояния, начавшегося 28 февраля. Тогда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.

В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание-4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 км/ч) и преодолевать системы ПРО.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что удары будут продолжаться и становиться «более болезненными», пока США и Израиль не прекратят атаки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

