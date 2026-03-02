ЦАХАЛ зафиксировал новый ракетный удар из Ирана
Во время операции «Правдивое обещание-4» Исламская республика впервые применила гиперзвуковые ракеты.
Фото: Reuters/Mohammed Salem
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала ракеты, запущенные с территории Ирана в сторону Израиля. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.
«Недавно армия обороны Израиля идентифицировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль», — говорится в сообщении.
Подробности о количестве запущенных ракет, их типе и целях пока не раскрываются. Информации о пострадавших или разрушениях также не поступало. Системы противовоздушной обороны Израиля приведены в повышенную готовность.
Эскалация на Ближнем Востоке
Новый ракетный удар стал продолжением масштабного противостояния, начавшегося 28 февраля. Тогда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР Мохаммада Пакпура.
В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание-4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 км/ч) и преодолевать системы ПРО.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что удары будут продолжаться и становиться «более болезненными», пока США и Израиль не прекратят атаки.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Не могут оплатить: сколько денег потеряли турфирмы из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 2 мар
- Будут ли переговоры? В Иране дали ответ о состоянии отношений с США
- 2 мар
- «Сидят и ждут»: российский турист рассказал о переносе рейсов из Дубая в РФ
- 2 мар
- Нефть выросла в цене на фоне ударов США и Израиля по Ирану
- 2 мар
- Взрыв в Абу-Даби и удары в Дохе: эскалация на Ближнем Востоке продолжается
- 2 мар
- Самолет МЧС с россиянами на борту прилетел из Египта в РФ
- 2 мар
- Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
- 2 мар
- Израиль атаковал ливанский город Шахабия — есть погибшие
- 2 мар
- Иран нанес ракетный удар по базе ВМС США в Бахрейне
- 2 мар
- КСИР сообщил об отходе американского авианосца «Авраам Линкольн» от Ирана
Читайте также
43%
Нашли ошибку?