МИД призвал остановить огонь на Ближнем Востоке и защитить мирных жителей
Россия выступила за дипломатическое решение конфликта.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить огонь. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел (МИД РФ).
В ведомстве подчеркнули, что приоритетом сейчас должна стать безопасность мирного населения и гражданской инфраструктуры.
«Любые атаки по гражданским объектам — будь то в Иране или арабских странах — недопустимы и должны быть полностью исключены», — отметили в МИД.
По мнению российских дипломатов, действия Вашингтона и Тель-Авива направлены не только на смену режима в Тегеране, но и на уничтожение нормальных отношений между Ираном и его арабскими соседями. Для достижения этих целей используются «самые нечистоплотные средства».
Россия обратилась ко всем участникам конфликта с призывом сесть за стол переговоров и решить разногласия политико-дипломатическим путем.
Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР Мохаммада Пакпура. МИД России осудил убийство иранского лидера.
Тегеран в ответ нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе —в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и других странах.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- Пентагон: США готовы далеко зайти в операции против Ирана
- 2 мар
- Авиаперевозчики ОАЭ начали возобновлять рейсы
- 2 мар
- «Не терпят суверенитета»: Косачев назвал причину атаки США на Иран
- 2 мар
- Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана
- 2 мар
- Удары США и Израиля повредили архитектурный шедевр из списка ЮНЕСКО в Тегеране
- 2 мар
- Передумали лететь? Ждут ли туристов крупные штрафы за отмену туров в ОАЭ
- 2 мар
- Жесткий ответ: Иран ударил по военной инфраструктуре ряда стран Ближнего Востока
- 2 мар
- СМИ сообщили о гибели супруги аятоллы Хаменеи
- 2 мар
- «Заставим пожалеть»: Иран объявил о готовности воевать до победного конца
- 2 мар
- Путин обсудил по телефону с эмиром Катара кризис на Ближнем Востоке
Читайте также
43%
Нашли ошибку?