МИД призвал остановить огонь на Ближнем Востоке и защитить мирных жителей

Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке немедленно прекратить огонь. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел (МИД РФ).

В ведомстве подчеркнули, что приоритетом сейчас должна стать безопасность мирного населения и гражданской инфраструктуры.

«Любые атаки по гражданским объектам — будь то в Иране или арабских странах — недопустимы и должны быть полностью исключены», — отметили в МИД.

По мнению российских дипломатов, действия Вашингтона и Тель-Авива направлены не только на смену режима в Тегеране, но и на уничтожение нормальных отношений между Ираном и его арабскими соседями. Для достижения этих целей используются «самые нечистоплотные средства».

Россия обратилась ко всем участникам конфликта с призывом сесть за стол переговоров и решить разногласия политико-дипломатическим путем.

Ранее 5-tv.ru писал, что США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате ударов погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего КСИР Мохаммада Пакпура. МИД России осудил убийство иранского лидера.

Тегеран в ответ нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам в регионе —в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне и других странах.

