Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет, следует из данных сервиса Flightradar.

Рейс UBG-344G направился в столицу Бангладеш Дакку.

Ранее стало известно, что крупнейшие эмиратские авиакомпании Etihad и Emirates намеревались вечером 2 марат возобновить полеты.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе — в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.

Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы. Ряд отелей в Дубае и Шардже перестали продлевать размещение туристам, чьи туры закончились, но вылететь они не могут из-за закрытого воздушного пространства. Ситуация осложнилась тем, что самостоятельным путешественникам приходится решать вопрос с жильем самим.

