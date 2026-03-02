Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет
Воздушная гавань временно приостанавливала прием и отправку воздушных судов из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем.
Фото: www.globallookpress.com/ Edgar Breshchanov
Аэропорт Дубая отправил первый с начала суток пассажирский самолет, следует из данных сервиса Flightradar.
Рейс UBG-344G направился в столицу Бангладеш Дакку.
Ранее стало известно, что крупнейшие эмиратские авиакомпании Etihad и Emirates намеревались вечером 2 марат возобновить полеты.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе — в Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.
Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы. Ряд отелей в Дубае и Шардже перестали продлевать размещение туристам, чьи туры закончились, но вылететь они не могут из-за закрытого воздушного пространства. Ситуация осложнилась тем, что самостоятельным путешественникам приходится решать вопрос с жильем самим.
