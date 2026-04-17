В связи с перемирием в Ливане Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в соцсети X.

«В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», — написал Аракчи в посте.

Ранее об открытии пролива для международного судоходства 12 апреля заявлял президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Главная нефтяная артерия мира фактически была заблокирована с конца февраля 2026 года — с самого начала военной операции США и Израиля против Ирана.

До этого риторика Трампа была иная: в начале апреля он объявлял о введении полной морской блокады иранских портов, дав приказ военно-морским силам США останавливать и досматривать любые суда, следующие в Иран или из него. Также американский лидер заявлял о начале процесса разминирования Штатами Ормузского пролива.

