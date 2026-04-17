Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов
Эта мера будет действовать на оставшийся срок перемирия.
В связи с перемирием в Ливане Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в соцсети X.
«В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», — написал Аракчи в посте.
Ранее об открытии пролива для международного судоходства 12 апреля заявлял президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Главная нефтяная артерия мира фактически была заблокирована с конца февраля 2026 года — с самого начала военной операции США и Израиля против Ирана.
До этого риторика Трампа была иная: в начале апреля он объявлял о введении полной морской блокады иранских портов, дав приказ военно-морским силам США останавливать и досматривать любые суда, следующие в Иран или из него. Также американский лидер заявлял о начале процесса разминирования Штатами Ормузского пролива.
Ранее 5-tv.ru писал, как война на Ближнем Востоке нанесла непоправимый удар мировой экономике.
- 17 апр
- Лавров: эскалация на Ближнем Востоке повлияла на безопасность в Евразии
- 17 апр
- Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив
- 17 апр
- «Громко предупредил»: Трамп сорвал голос во время переговоров с Ираном
- 16 апр
- США начинают масштабное экономическое давление на Иран
- 16 апр
- Энергетическая удавка: как война на Ближнем Востоке нанесла непоправимый удар мировой экономике
- 15 апр
- «Проходить небезопасно»: капитан танкера о ситуации в Ормузском проливе
- 15 апр
- Передумал: Трамп объявил Ормузский пролив открытым для всех судов
- 15 апр
- Прорвал блокаду? Иранский супертанкер опозорил США
- 15 апр
- «Ормузский запор»: как пролив оказался под двойной блокадой
- 14 апр
- «Известия» единственные из российских СМИ показали обстановку в Ормузском проливе после начала блокады
