Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов

Евгения Алешина
Эта мера будет действовать на оставшийся срок перемирия.

Фото: www.globallookpress.com/Army Office

Война в Иране Ормузский пролив

В связи с перемирием в Ливане Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца периода прекращения огня. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в соцсети X.

«В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», — написал Аракчи в посте.

Ранее об открытии пролива для международного судоходства 12 апреля заявлял президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. Главная нефтяная артерия мира фактически была заблокирована с конца февраля 2026 года — с самого начала военной операции США и Израиля против Ирана.

До этого риторика Трампа была иная: в начале апреля он объявлял о введении полной морской блокады иранских портов, дав приказ военно-морским силам США останавливать и досматривать любые суда, следующие в Иран или из него. Также американский лидер заявлял о начале процесса разминирования Штатами Ормузского пролива.

17 апр
Лавров: эскалация на Ближнем Востоке повлияла на безопасность в Евразии
17 апр
Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив
17 апр
«Громко предупредил»: Трамп сорвал голос во время переговоров с Ираном
16 апр
США начинают масштабное экономическое давление на Иран
16 апр
Энергетическая удавка: как война на Ближнем Востоке нанесла непоправимый удар мировой экономике
15 апр
«Проходить небезопасно»: капитан танкера о ситуации в Ормузском проливе
15 апр
Передумал: Трамп объявил Ормузский пролив открытым для всех судов
15 апр
Прорвал блокаду? Иранский супертанкер опозорил США
15 апр
«Ормузский запор»: как пролив оказался под двойной блокадой
14 апр
«Известия» единственные из российских СМИ показали обстановку в Ормузском проливе после начала блокады
