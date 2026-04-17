Трамп: Иран согласился больше никогда не перекрывать Ормузский пролив

|
Мария Гоманюк
До этого стало известно, что проход через этот путь открыт для коммерческих судов.

Закроет ли Иран Ормузский пролив в дальнейшем

Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ормузский пролив Война в Иране Война Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился отказаться от перекрытия Ормузского пролива. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

«Иран согласился никогда больше не перекрывать Ормузский пролив», — написал американский лидер.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что проход через пролив открыт для коммерческих судов. По его словам, это решение связано с действующим перемирием между Ливаном и Израилем, и движение судов осуществляется по согласованным маршрутам.

Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мировой энергетики. В конце февраля 2026 года он оказался фактически заблокирован из-за военной операции США и Израиля против Ирана.

Ранее, 12 апреля, американский лидер уже заявлял об открытии пролива для международного судоходства, а до этого, в начале апреля, напротив, объявлял о введении морской блокады иранских портов и поручал военным досматривать суда, следующие в страну и из страны

Также Трамп отмечал, что Китай положительно воспринял возобновление судоходства через пролив. При этом он подчеркивал, что Вашингтон намерен пересмотреть отношения с союзниками, которые не поддержали действия США в регионе.

Как писал 5-tv.ru, Трамп расстроился из-за невозможности переименовать Ормузский пролив в свою честь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
76.05
-0.04 89.63
0.22
