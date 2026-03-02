Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана

Ряд отелей в Дубае и Шардже перестали продлевать размещение туристам, чьи туры закончились, но вылететь они не могут из-за закрытого воздушного пространства. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов», — говорится в сообщении.

Ситуация осложняется тем, что самостоятельным путешественникам приходится решать вопрос с жильем самим. По данным АТОР, власти эмирата Дубай содействие в расселении не оказывают.

Проблемы возникли на фоне резкой эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе. Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы.

