Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 77 0

Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке путешественники остаются в стране без возможности вылететь.

Отели в Дубае выселяют туристов после окончания тура

Фото: Reuters/Amr Alfiky

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Ряд отелей в Дубае и Шардже перестали продлевать размещение туристам, чьи туры закончились, но вылететь они не могут из-за закрытого воздушного пространства. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).

«В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов», — говорится в сообщении.

Ситуация осложняется тем, что самостоятельным путешественникам приходится решать вопрос с жильем самим. По данным АТОР, власти эмирата Дубай содействие в расселении не оказывают.

Проблемы возникли на фоне резкой эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе. Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Ранее 5-tv.ru рассказал, что людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
Гороскоп на Кровавую луну: что ждать знакам зодиака в день затмения 3 мар...

