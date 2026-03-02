Отели в Дубае начали выселять туристов на фоне атак со стороны Ирана
Из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке путешественники остаются в стране без возможности вылететь.
Фото: Reuters/Amr Alfiky
Ряд отелей в Дубае и Шардже перестали продлевать размещение туристам, чьи туры закончились, но вылететь они не могут из-за закрытого воздушного пространства. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров (АТОР).
«В Дубае и Шардже на данный момент туристов выселяют по окончании оплаченного срока проживания. Туроператоры самостоятельно занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов для своих клиентов», — говорится в сообщении.
Ситуация осложняется тем, что самостоятельным путешественникам приходится решать вопрос с жильем самим. По данным АТОР, власти эмирата Дубай содействие в расселении не оказывают.
Проблемы возникли на фоне резкой эскалации конфликта между Ираном, США и Израилем.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли массированные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе. Большинство стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Ранее 5-tv.ru рассказал, что людей срочно эвакуировали из аэропорта кипрского города Пафос.
