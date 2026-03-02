Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов прибыл в Москву

Самолет рейса EY843 авиакомпании Etihad Airways, выполнявший перелет из Абу-Даби, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Это первый рейс из Объединенных Арабских Эмиратов, выполненный после приостановки полетов из-за боевых действий Израиля и США против Ирана.

Лайнер прибыл в столицу в 21:08 по московскому времени.

«Службы аэропорта обеспечивают обслуживание воздушного судна и пассажиров в полном объеме в соответствии с действующими регламентами», — сообщили в аэропорту.

В Шереметьево подчеркнули, что ключевыми задачами остаются обеспечение безопасности полетов и высокий уровень сервиса для пассажиров авиахаба.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали массированные ракетные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе — в ОАЭ, Катаре, Кувейте и других странах. Большинство государств Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы. В российские диппредставительства в регионе обратились более восьми тысяч соотечественников.

