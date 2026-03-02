Первый рейс из ОАЭ после приостановки полетов прибыл в Москву

Лайнер прибыл в столицу в 21:08 по московскому времени.
Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Самолет рейса EY843 авиакомпании Etihad Airways, выполнявший перелет из Абу-Даби, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Это первый рейс из Объединенных Арабских Эмиратов, выполненный после приостановки полетов из-за боевых действий Израиля и США против Ирана.
Лайнер прибыл в столицу в 21:08 по московскому времени.
«Службы аэропорта обеспечивают обслуживание воздушного судна и пассажиров в полном объеме в соответствии с действующими регламентами», — сообщили в аэропорту.
В Шереметьево подчеркнули, что ключевыми задачами остаются обеспечение безопасности полетов и высокий уровень сервиса для пассажиров авиахаба.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали массированные ракетные удары по Ирану. Тегеран ответил обстрелом территории Израиля и американских объектов в регионе — в ОАЭ, Катаре, Кувейте и других странах. Большинство государств Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство, и тысячи туристов оказались заблокированы. В российские диппредставительства в регионе обратились более восьми тысяч соотечественников.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- «Сравнять с землей»: Белый дом назвал цели ударов по Ирану
- 2 мар
- Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке: градус противостояния сохраняется
- 2 мар
- «Сегодня стало потише»: как выживают застрявшие в Дубае россияне
- 2 мар
- Вилла Пугачевой за миллионы евро на Кипре оказалась под угрозой из-за обстрелов
- 2 мар
- Рютте переадресовал вопросы о законности ударов по Ирану «людям поумнее»
- 2 мар
- В капкане ближневосточной войны: российские туристы не могут вернуться домой из целого ряда стран
- 2 мар
- В Госдуме призвали не штрафовать застрявших в ОАЭ россиян за пропуск работы
- 2 мар
- Иран оставил американские военные базы без эффективной защиты
- 2 мар
- Группа российских туристов вошла в аэропорт Дубая, где для них подготовили рейс
- 2 мар
- На срочном совещании МАГАТЭ обсуждают удары по Ирану
Читайте также
43%
Нашли ошибку?