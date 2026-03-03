Иран начал 13-ю фазу операции «Правдивое обещание-4»
Действия направлены против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Handout; 5-tv.ru
Иран начал 13-й этап операции «Правдивое обещание-4» против объектов США и Израиля на Ближнем Востоке, заявил КСИР.
Также в заявлении говорится о новой волне атаки в направлении американской базы «Арифджан» в Кувейте.
Атака США и Израиля на Иран
28 февраля в крупных городах Ирана произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ осуществил превентивный удар по иранской территории. Подготовка к нападению проводилась совместно с США в течение последних четырех месяцев.
Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Он подчеркнул, что действия направлены на пресечение ядерной и ракетной программ страны. В результате удара, нанесенного США и Израилем, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Тегеран ответил ракетными и беспилотными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт распространился на соседние страны: взрывы произошли в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
