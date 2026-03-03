«Самая опасная»: Трамп высказался об «ужасной ядерной сделке» с Ираном

Трамп: у Тегерана было бы ядерное оружие три года назад, если бы не США

Мир сейчас был бы другим, если бы США и Иран не прекратили «ядерную сделку». Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп.

Трамп считает, что прекращение так называемой «ужасной ядерной сделки» с Ираном предотвратило появление у Тегерана ядерного оружия. По словам Трампа, соглашение представляло серьезную угрозу.

«Это была самая опасная сделка, в которую мы когда-либо вступали, и если бы ее оставили в силе, мир сейчас был бы совершенно другим местом», — написал он в социальной сети Truth Social.

Политик также возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на бывших американских лидеров Барак Обама и Джо Байден. По его мнению, их решения в отношении Ирана способствовали росту напряженности вокруг иранской ядерной программы.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

Атака США и Израиля на Иран

28 февраля в крупных городах Ирана произошли взрывы. Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что ЦАХАЛ осуществил превентивный удар по иранской территории. Подготовка к нападению проводилась совместно с США в течение последних четырех месяцев.

Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции «Эпическая ярость» против Ирана. Он подчеркнул, что действия направлены на пресечение ядерной и ракетной программ страны. В результате удара, нанесенного США и Израилем, погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Тегеран ответил ракетными и беспилотными ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке. Конфликт распространился на соседние страны: взрывы произошли в ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Кувейте.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.