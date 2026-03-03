В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана

В Тель-Авиве раздался сигнал воздушной тревоги после очередного ракетного удара со стороны Ирана. В небе над городом были слышны звуки взрывов, вероятно, от работы системы противовоздушной обороны.

Согласно данным израильской системы оповещения о ракетных атаках, сигнал тревоги прозвучал на значительной территории страны. На данный момент нет информации о попаданиях ракет и пострадавших.

Эскалация на Ближнем Востоке

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание-4» и нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты «Фаттах», способные развивать скорость до 15 Махов (более 18 500 километров в час) и преодолевать системы ПРО.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани ранее предупреждал, что удары будут продолжаться и становиться «более болезненными», пока США и Израиль не прекратят атаки.

Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий

