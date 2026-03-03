Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
Премьер отметил, что операция откроет новую эру мира, о которой ранее невозможно было и мечтать.
Фото: www.globallookpress.com/GPO
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет, но будут решительные действия.
«Бесконечной войны не будет… Это будет быстрая и решительная операция», — сказал Нетаньяху в интервью Fox News.
Он также отметил, что операция против Ирана откроет новую эру мира, о которой ранее невозможно было и мечтать.
28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам Ирана, включая Тегеран. В результате были разрушены здания, есть погибшие среди мирного населения. Иран ответил ударами по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.
