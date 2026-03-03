Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко Срочная новость 90 0

Премьер отметил, что операция откроет новую эру мира, о которой ранее невозможно было и мечтать.

Что премьер Израиля Нетаньяху сказал о войне с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/GPO

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет, но будут решительные действия.

«Бесконечной войны не будет… Это будет быстрая и решительная операция», — сказал Нетаньяху в интервью Fox News.

Он также отметил, что операция против Ирана откроет новую эру мира, о которой ранее невозможно было и мечтать.

28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам Ирана, включая Тегеран. В результате были разрушены здания, есть погибшие среди мирного населения. Иран ответил ударами по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
3 мар
«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
3 мар
Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России
3 мар
Трамп пообещал предпринять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде
3 мар
Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
3 мар
В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
3 мар
Первая леди США Меланья Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
3 мар
CENTCOM сообщил об уничтожении 11 кораблей Ирана в Оманском заливе
3 мар
Блицкриг провален: американские удары по руководству Ирана вызвали лишь новый хаос
3 мар
Экономические последствия из-за конфликта на Ближнем Востоке для мира: что нужно знать
3 мар
В Багдаде протестующие пытаются прорваться к зданию посольства США
-2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.17
-0.10 90.73
-0.57
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:00
«Орлан-10» и артиллерия работают сообща. Лучшее видео из зоны СВО
6:45
Дмитриев рассказал о мощном послании президента ОАЭ
6:44
В Амстердаме обнаружили ранее неизвестную работу Рембрандта
6:30
Королева эпизодов: пять самых ярких ролей актрисы Риммы Марковой
6:17
«Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
6:05
Российский «Ураган» прошелся по красноармейскому направлению. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Михаил Ошеров: О ситуации на Ближнем Востоке — никаких переговоров с американцами
Вывоз из ОАЭ стабилизируется: что делать российским туристам — инструкция
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео