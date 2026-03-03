Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке
Военные действия могут обрушить хрупкую западную систему.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Gideon Markowicz; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Политолог Никсон: есть риск мирового экономического кризиса из-за конфликта в Иране
Боевые действия на Ближнем Востоке способны спровоцировать мировой экономический кризис. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Гарланд Никсон.
По словам эксперта, подорожание энергоносителей «бумерангом» ударит по всей глобальной экономике. Он отметил, что западная модель во многом строится на долгах и сложных финансовых инструментах, понятных далеко не всем участникам рынка. Такая структура, по его мнению, делает систему крайне уязвимой и способной к резкому обвалу.
Никсон подчеркнул, что нынешняя ситуация беспрецедентна, поскольку западная экономика еще никогда не была в такой степени основана на спекулятивных финансовых инструментах.
«Что произойдет, если реальная финансовая спекулятивная банковская система рухнет?» — задался вопросом политолог.
После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на нефть марки Brent резко выросли, достигнув отметки 82,37 доллара за баррель.
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, что может привести к дальнейшему скачку цен и дестабилизации рынков. Крупные международные перевозчики уже начали перенаправлять суда в обход зоны конфликта.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- КСИР нанес массированный удар по военной базе США в Бахрейне
- 3 мар
- Израильские ВВС атаковали здание телеканала Al-Noor в Бейруте
- 3 мар
- Мост короля Фахда между Саудовской Аравией и Бахрейном загорелся после атаки БПЛА
- 3 мар
- «Нужно помешать»: Трамп и Нетаньяху обсуждали «угрозу Ирана» еще два года назад
- 3 мар
- Первые рейсы с Ближнего Востока приземлились в России
- 3 мар
- Трамп пообещал предпринять меры после атаки на посольство США в Эр-Рияде
- 3 мар
- Нетаньяху заявил, что бесконечной войны с Ираном не будет
- 3 мар
- Около секретной базы США произошло нечто загадочное: при чем тут Иран
- 3 мар
- В Тель-Авиве прогремели взрывы после запуска ракет из Ирана
- 3 мар
- Мелания Трамп поблагодарила Россию за теплый прием в Совбезе ООН
Читайте также
43%
Нашли ошибку?