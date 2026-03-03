Бумеранг ударит по всем: какую угрозу для мира несет конфликт на Ближнем Востоке

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Военные действия могут обрушить хрупкую западную систему.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gideon Markowicz; 5-tv.ru

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Политолог Никсон: есть риск мирового экономического кризиса из-за конфликта в Иране

Боевые действия на Ближнем Востоке способны спровоцировать мировой экономический кризис. Таким мнением с 5-tv.ru поделился политолог Гарланд Никсон.

По словам эксперта, подорожание энергоносителей «бумерангом» ударит по всей глобальной экономике. Он отметил, что западная модель во многом строится на долгах и сложных финансовых инструментах, понятных далеко не всем участникам рынка. Такая структура, по его мнению, делает систему крайне уязвимой и способной к резкому обвалу.

Никсон подчеркнул, что нынешняя ситуация беспрецедентна, поскольку западная экономика еще никогда не была в такой степени основана на спекулятивных финансовых инструментах.

«Что произойдет, если реальная финансовая спекулятивная банковская система рухнет?» — задался вопросом политолог.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана цены на нефть марки Brent резко выросли, достигнув отметки 82,37 доллара за баррель.

Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти, что может привести к дальнейшему скачку цен и дестабилизации рынков. Крупные международные перевозчики уже начали перенаправлять суда в обход зоны конфликта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
