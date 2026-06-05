Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ

Глава государства раскроет одну из ключевых тем форума.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного энергетического форума расскажет о дальнейшем развитии России. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).
По словам официального представителя Кремля, заявления главы государства задают ключевые ориентиры и позволяют предприятиям понять, какие направления развития являются приоритетными. Это касается как крупного, так и малого, а также среднего бизнеса.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.
Ранее Песков заявил, что Путин открыт к диалогу с лидерами европейских стран.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 5 июн
- Пушилин отметил растущий интерес инвесторов к сотрудничеству с ДНР
- 5 июн
- Объяснили нацию «гипотезой пеленания»: Захарова о взгляде Запада на россиян
- 5 июн
- Голикова: внедрение ИИ повысит производительность труда на 21-33%
- 5 июн
- «Есть только внешние игроки»: Пушилин указал на потерю субъектности Украины
- 5 июн
- Банк «РОССИЯ» и «Балтика» договорились о партнерстве на ПМЭФ-2026
- 5 июн
- Банк «РОССИЯ» и «Т Плюс» укрепили стратегическое партнерство на ПМЭФ-2026
- 5 июн
- Чекунков: зарплаты в инвестпроектах в ДФО и Арктике на 62% выше средних по РФ
- 5 июн
- «Бить сильно по рукам»: гендиректор Эрмитажа о наказании вандалов в музеях
- 5 июн
- На ПМЭФ-2026 подпишут контракты на общую сумму свыше 6,5 трлн рублей
- 5 июн
- Российские инвестиции в Дальний Восток и в Арктику превысили 15 трлн рублей
Читайте также
64%
Нашли ошибку?