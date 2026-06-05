Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на пленарной сессии ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного энергетического форума расскажет о дальнейшем развитии России. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в блогерской студии VK Видео на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

По словам официального представителя Кремля, заявления главы государства задают ключевые ориентиры и позволяют предприятиям понять, какие направления развития являются приоритетными. Это касается как крупного, так и малого, а также среднего бизнеса.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. В 2026 году его главная тема звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

ПМЭФ традиционно собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и зарубежных делегаций. На площадке обсуждают экономику, инвестиции, финансовую политику, технологии, поддержку предпринимательства и новые модели развития.

Ранее Песков заявил, что Путин открыт к диалогу с лидерами европейских стран.

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