Армия Израиля вошла в южный Ливан
Военные подразделения развернули сеть оборонительных постов на сопредельной территории для сдерживания атак.
Фото: Reuters/Nasser Ishtayeh
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) пересекли государственную границу и закрепились на нескольких стратегических точках в южной части Ливана во вторник, 3 марта 2026 года. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Данные меры приняты в рамках программы по значительному усилению передовой линии обороны на северном направлении. Согласно полученной информации, маневр совершается для эффективного противодействия угрозам, исходящим от военизированных формирований на приграничных территориях сопредельного государства.
Операция на ливанской земле проводится одновременно с масштабными действиями израильских сил в Иране, получившими кодовое название «Рык льва». В официальном обращении военных подчеркивается, что израильские солдаты уже размещены на ряде позиций непосредственно вблизи границы. Основной задачей текущего этапа названо формирование устойчивого эшелона безопасности, который должен защитить мирное население северных районов Израиля от возможных нападений.
Командование ЦАХАЛ уточнило, что в настоящий момент армия наносит точечные и выверенные удары по объектам террористической инфраструктуры, принадлежащей группировке «Хезболлах»*. Эти действия направлены на полную ликвидацию существующих опасностей и пресечение любых попыток незаконного проникновения на израильскую территорию. Военное руководство настаивает, что создание подобного передового рубежа является вынужденной мерой в рамках концепции защиты суверенитета страны.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
* — внесен в перечень террористов и экстремистов.
- 3 мар
- В порту Омана беспилотники атаковали топливные резервуары
- 3 мар
- «Это военные преступления»: постпред Ирана при ООН об ударах по мирным гражданам
- 3 мар
- Туркмения открыла дополнительные погранпереходы для эвакуации россиян из Ирана
- 3 мар
- Трамп: Великобритания должна была помочь США в конфликте на Ближнем Востоке
- 3 мар
- Ливан бежит: израильские ракеты летят в сторону Бейрута и Тира
- 3 мар
- Из-за региональной напряженности: посольство США в Кувейте приостановило работу
- 3 мар
- Зеленский пожаловался на трудности с получением ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 3 мар
- Первый вывозной рейс «Аэрофлота» с 160 пассажирами вылетел из Дубая в Москву
- 3 мар
- «Войны можно вести «вечно»: Трамп высказался о возможностях США
- 3 мар
- Защищают свои интересы: ВС США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР
Читайте также
43%
Нашли ошибку?