Невинные жертвы: тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами

Тысячи человек вышли проститься с погибшими в Минабе школьницами

Несмотря на обстрелы, в Иране сегодня прощаются с первыми невинными жертвами американской и израильской агрессии. Там хоронят больше ста семидесяти погибших учениц местной школы. На местах разрушений и сейчас разгребают завалы, иногда удается спасти выживших. В эти минуты на улицах — сотни тысяч человек, и это не только родственники жертв пострадавших. Корреспондент «Известий» Денис Кулага — о ситуации в регионе.

Мост короля Фахда — стальная нить, соединяющая Саудовскую Аравию и Бахрейн, — охвачен пламенем после серии атак беспилотников.

Госдепартамент США в авральном режиме, под покровом ночи, эвакуирует дипломатов и их семьи из Иордании, Ирака и Бахрейна.

И, кажется, началась цепная реакция! Американские базы полыхают. Дроны-камикадзе добрались до комплекса зданий посольства США в столице Саудовской Аравии. От новых ракетных ударов содрогаются американские базы в Бахрейне. Шиитские группировки нанесли удар по гостинице в Эрбиле, где, по оперативным данным, проживали американские инструкторы.

Глава МИД Ирана бросает в лицо Западу жесткое предупреждение: прятаться за спинами гражданских — больше не получится.

«Если американские солдаты укрываются в отелях и прячутся там, то это не является предлогом и причинами того, чтобы Иран отказался от удара по ним», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

На этом фоне заявление Рубио о том, что превентивный удар был необходим для предотвращения потерь, звучит как запоздалое оправдание.

«Мы знали, что если не нанесем упреждающие удары до того, как они запустят свои ракеты, мы понесем высокие потери, погибших было бы больше», — сказал госсекретарь США Марко Рубио.

Между тем, военная логистика США сталкивается с суровой арифметикой: сегодня, чтобы сбить одну иранскую баллистическую ракету, Пентагону приходится выпускать две-три противоракеты. В условиях затяжной кампании такая математика оборачивается стремительным опустошением арсеналов. И здесь в игру вступает Дональд Трамп.

«Запасы вооружений США среднего и высокого класса никогда не были такими большими и качественными. Как мне сегодня сказали, у нас практически неограниченные запасы этого оружия», — пишет Трамп в соцсетях.

Эти кадры сегодня назвали кровавым символом новой ближневосточной бойни: тяжелые экскаваторы раскапывают руины школы, чтобы извлечь тела погибших. 170 оборванных жизней, и основная часть из них — девочки от 7 до 12 лет. Некоторые семьи опознают своих детей по фрагментам одежды.

При этом власти США и Израиля отказываются признавать сам факт ударов по гражданским, прячась за формулировками о «военных целях». Однако эффект, которого добивались западные стратеги, оказался обратным. Штаты активно раскачивали ситуацию в Тегеране, мечтая о смене власти. Сегодня сотни тысяч иранцев вышли на улицы крупнейших городов. Но выкрикивают они вовсе не то, что хотели бы слышать в Вашингтоне. Гигантская толпа, заполонившая проспекты, скандирует: «Смерть Америке!», «Смерть Израилю!».

Митинги превратились в траурные шествия — особенно в Минабе. И пока на улицах Минаба тяжелая техника роет братские котлованы, в Нью-Йорке первая леди США Меланья Трамп проводит заседание по защите детей в военных конфликтах. Мир ждал слов сочувствия, а услышал холодную, дежурную фразу.

«Соединенные Штаты поддерживают всех детей во всем мире. Надеюсь, мир скоро станет вашим», — заявила Меланья Трамп.

Международное право де-факто аннулировано, однако, вопреки прогнозам, Иран не сломлен. А американская военная машина, привыкшая к молниеносным парадам, увязла в песках Залива. Блицкриг провалился. Впереди — война на истощение.

