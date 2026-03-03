Ирано-израильский конфликт: основные события 3 марта

Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами. Прилеты фиксируют и в других государствах региона.

Стороны конфликта на Ближнем Востоке не приблизились к миру, эскалация продолжается. 3 марта страны продолжали боевые действия: Иран и Израиль обмениваются ракетными ударами.

Еврейское государство атаковало расположенное в городе Кум офис совета экспертов, отвечающего за избрание верховного лидера страны.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что шансов на мирное урегулирование конфликта между США и Ираном больше не существует.

«Их противовоздушная оборона, ВВС, ВМФ и руководство рухнули. Они хотят поговорить. Я сказал: «Слишком поздно!» — написал Трамп.

Опасения вызывает и ядерная безопасность. МАГАТЭ подтвердило наличие повреждений объекта в Натанзе.

Кроме того, нарастает и угроза для АЭС «Бушер», в километрах от линии защиты станции звучат взрывы, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Второй этап эвакуации российских сотрудников с иранской АЭС «Бушер» проведут, когда позволит обстановка.

Удары в течение дня наносили и по Ливану. Израиль сообщил о ликвидации иранского куратора «Хезболлы» Резы Хазаи в результате ударов по Бейруту. Хазаи отвечал за наращивание военного потенциала ливанского движения.

Иран также нанес удары по Израилю. В Тель-Авиве сообщили о семи пострадавших в центральной части Израиля в результате падения осколков после ракетного обстрела.

Эскалация на Ближнем Востоке

США и Израиль 28 февраля объявили о начале военных действий против Ирана. В результате ракетных ударов погиб духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи и ряд других представителей руководства страны.

Тегеран отреагировал началом операции под названием «Правдивое обещание», в рамках которой атаковал американские военные базы в странах Ближнего Востока и территорию Израиля.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

