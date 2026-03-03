Аятолла погиб в результате ударов США и Израиля по иранской территории 28 февраля.
Фото: Reuters/Pacific Press
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Fars: верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара, похоронят в Мешхеде, его родном городе, расположенном на северо-востоке исламской республики. Об этом сообщили журналисты иранского агентства Fars.
«Тело погибшего верховного лидера будет похоронено в священном городе Мешхеде», — сказано в публикации.
В Тегеране пройдет церемония прощания с Хаменеи, подробности, в том числе время начала и программу, объявят позже.
США и Израиль атаковали объекты на территории Ирана 28 февраля, боевые действия продолжаются по сей день. В результате убиты представители высшего руководства страны, включая аятоллу Али Хаменеи, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, начальника генерального штаба армии Абдулы Рахима Мусави и секретаря Совета обороны Али Шамхани. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах.
Вместе с верховным лидером Ирана погибла его дочь, зять, годовалая внучка и одна из невесток. 2 марта от полученных ранений скончалась супруга Хаменеи. По израильским данным, на резиденцию Хаменеи сбросили около 30 бомб, здание разрушено полностью. Правительство исламской республики объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных после случившегося. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство аятоллы было совершено с циничным нарушением всех норм морали и международного права.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как израильские разведчики выследили Али Хаменеи.
Конфликт Израиля, США и Ирана на 3 марта 2026 года: хроника событий
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 2 мар
- «Мученическая смерть»: Лукашенко высказался о гибели аятоллы Хаменеи
- 2 мар
- Глава парламентской фракции «Хезболла» был убит при израильском ударе по Ливану
- 1 мар
- «Путь к другому Ирану»: Каллас назвала смерть Хаменеи переломным моментом
- 1 мар
- Алиреза Арафи — временный глава Ирана: что известно о преемнике Хаменеи
- 1 мар
- В Иране назначили временного исполняющего обязанности верховного лидера
- 1 мар
- «Нечто вроде „Звездных войн“»: чем для мира обернется смерть Али Хаменеи
- 1 мар
- Почему ожидания США о коллапсе политической системы Ирана не оправдываются — мнение политолога
- 1 мар
- КСИР заявил о начале «самой мощной» атаки на Израиль и базы США в регионе
- 1 мар
- В Багдаде все неспокойно: местные жители собрались штурмовать посольство США
- 1 мар
- В Иране раскрыли правду: когда погиб Али Хаменеи
Читайте также
43%
Нашли ошибку?