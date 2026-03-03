Fars: верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде

Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате американо-израильского удара, похоронят в Мешхеде, его родном городе, расположенном на северо-востоке исламской республики. Об этом сообщили журналисты иранского агентства Fars.

«Тело погибшего верховного лидера будет похоронено в священном городе Мешхеде», — сказано в публикации.

В Тегеране пройдет церемония прощания с Хаменеи, подробности, в том числе время начала и программу, объявят позже.

США и Израиль атаковали объекты на территории Ирана 28 февраля, боевые действия продолжаются по сей день. В результате убиты представители высшего руководства страны, включая аятоллу Али Хаменеи, командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура, начальника генерального штаба армии Абдулы Рахима Мусави и секретаря Совета обороны Али Шамхани. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории и американским военным объектам на Ближнем Востоке — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах.

Вместе с верховным лидером Ирана погибла его дочь, зять, годовалая внучка и одна из невесток. 2 марта от полученных ранений скончалась супруга Хаменеи. По израильским данным, на резиденцию Хаменеи сбросили около 30 бомб, здание разрушено полностью. Правительство исламской республики объявило 40-дневный траур и семь дней государственных выходных после случившегося. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство аятоллы было совершено с циничным нарушением всех норм морали и международного права.

