Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Информацию о ее гибели, которая ранее появилась в СМИ, иранское агентство Fars назвало ошибкой.

Что известно о семье аятоллы Хаменеи

Фото: Reuters/Stringer Iran

Вдова бывшего верховного лидера Ирана Ходжасте Багерзаде жива

Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Ходжасте Багерзаде, жива. Об этом сообщает иранское агентство Fars, опровергая ранее появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — говорится в сообщении агентства.

Сведения о том, что супруга аятоллы погибла, появились в сообщении агентства Reuters.

Обстоятельства гибели Хаменеи

Сам верховный руководитель Ирана был ликвидирован во время ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. Государственное телевидение республики официально подтвердило смерть лидера, назвав его «мучеником».

Вместе с ним были уничтожены и другие представители иранского руководства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране выбрали нового лидера исламской республики. Им стал Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

