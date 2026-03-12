Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива

Вдова бывшего верховного лидера Ирана Ходжасте Багерзаде жива

Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Ходжасте Багерзаде, жива. Об этом сообщает иранское агентство Fars, опровергая ранее появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.

«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — говорится в сообщении агентства.

Сведения о том, что супруга аятоллы погибла, появились в сообщении агентства Reuters.

Обстоятельства гибели Хаменеи

Сам верховный руководитель Ирана был ликвидирован во время ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. Государственное телевидение республики официально подтвердило смерть лидера, назвав его «мучеником».

Вместе с ним были уничтожены и другие представители иранского руководства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране выбрали нового лидера исламской республики. Им стал Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру страны.

