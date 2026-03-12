Вдова бывшего верховного лидера Ирана жива
Информацию о ее гибели, которая ранее появилась в СМИ, иранское агентство Fars назвало ошибкой.
Фото: Reuters/Stringer Iran
Вдова бывшего верховного лидера Ирана Ходжасте Багерзаде жива
Вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, Ходжасте Багерзаде, жива. Об этом сообщает иранское агентство Fars, опровергая ранее появившуюся в СМИ информацию о ее смерти.
«Сообщаем, что супруга верховного лидера, погибшего мученической смертью, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой», — говорится в сообщении агентства.
Сведения о том, что супруга аятоллы погибла, появились в сообщении агентства Reuters.
Обстоятельства гибели Хаменеи
Сам верховный руководитель Ирана был ликвидирован во время ударов США и Израиля по его резиденции в Тегеране. Государственное телевидение республики официально подтвердило смерть лидера, назвав его «мучеником».
Вместе с ним были уничтожены и другие представители иранского руководства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране выбрали нового лидера исламской республики. Им стал Моджтаба Хаменеи — сын аятоллы Али Хаменеи. Корпус стражей исламской революции (КСИР) уже присягнул на верность новому лидеру страны.
