Трамп назвал неприемлемой кандидатуру сына Хаменеи на пост лидера Ирана
Американский президент не примет любого руководителя исламской республики, который продолжит политику покойного Али Хаменеи.
Фото: Reuters/Nathan Howard
Кандидатура сына погибшего в результате удара США и Израиля верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба не уместна для Белого дома. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.
«Сын Хаменеи для меня неприемлем. Мы хотим кого-то, кто принесет гармонию и мир в Иран», — подчеркнул американский лидер.
Трамп выразил нежелание признавать Моджтабу Хаменеи верховным лидером Исламской Республики Иран из-за опасений, что тот продолжит политику отца. По словам американского лидера, это вынудит Вашингтон возобновить противостояние с Тегераном через пять лет.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР начал серию массированных ударов по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и других государствах.
По мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносят удары.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Иране заявили о завершающей стадии выбора нового верховного лидера. Кандидаты уже определены, а временное руководство осуществляет совет из трех человек: президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти и член Совета стражей конституции.
